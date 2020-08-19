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Шахтер проявляет интерес к 19-летнему хавбеку Васко да Гама Жуниньо

Премьер-лига
(1 голосов)

Перспективный парень, которым интересуются несколько европейских клубов

Шахтер проявляет интерес к 19-летнему хавбеку Васко да Гама Жуниньо
Новина українською

"Шахтер" проявляет интерес к 19-летнему центрхаву бразильского "Васко да Гама" Жуниньо, сообщает Esporte News Mundo.

Кроме украинского клуба за парнем следят испанский "Вальядолид" и португальские "Порту" и "Витория Гимарайнш".

Впрочем, руководство бразильского клуба хочет сохранить перспективного игрока и ведет с парнем переговоры о новом контракте на улучшенных условиях.

Отметим, что нынешний контракт Жуниньо с "Васко да Гама" действует до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 350 тысяч евро.

За первую команду "Васко" Жуниньо пока что сыграл 14 официальных матчей.

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В статье: Васко да Гама (Бразилия) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.08.2020 в 23:53
снова метрсорокпять?
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FC Energy (Новая Каховка)
19.08.2020 в 23:52
Интересная эта Бразилия, сыграл 14 матчей за основу - уехал в Европу играть в ЛЧ/ЛЕ, ещё и за миллионы продали
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