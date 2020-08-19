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Шахтер проявляет интерес к 19-летнему хавбеку Васко да Гама Жуниньо
Перспективный парень, которым интересуются несколько европейских клубов
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Кроме украинского клуба за парнем следят испанский "Вальядолид" и португальские "Порту" и "Витория Гимарайнш".
Впрочем, руководство бразильского клуба хочет сохранить перспективного игрока и ведет с парнем переговоры о новом контракте на улучшенных условиях.
Отметим, что нынешний контракт Жуниньо с "Васко да Гама" действует до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 350 тысяч евро.
За первую команду "Васко" Жуниньо пока что сыграл 14 официальных матчей.