Шахтер проявляет интерес к 19-летнему хавбеку Васко да Гама Жуниньо

" Шахтер " проявляет интерес к 19-летнему центрхаву бразильского "Васко да Гама" Жуниньо, сообщает Esporte News Mundo.

Кроме украинского клуба за парнем следят испанский "Вальядолид" и португальские "Порту" и "Витория Гимарайнш".

Впрочем, руководство бразильского клуба хочет сохранить перспективного игрока и ведет с парнем переговоры о новом контракте на улучшенных условиях.

Отметим, что нынешний контракт Жуниньо с "Васко да Гама" действует до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 350 тысяч евро.

За первую команду "Васко" Жуниньо пока что сыграл 14 официальных матчей.