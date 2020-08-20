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Ингулец домашние матчи УПЛ будет все-таки проводить на стадионе Зирка в Кропивницком

Премьер-лига
(1 голосов)

В Днепре команда сыграет только матч первого тура

Ингулец домашние матчи УПЛ будет все-таки проводить на стадионе Зирка в Кропивницком
Новина українською

"Ингулец", который в прошедшем сезоне завоевал право выступать в УПЛ, будет проводить свои домашние матчи в элитном дивизионе в Кропивницком на стадионе "Зирка".

Ранее была информация о том, что "Ингулец" будет играть на "Днепр-Арене", однако в клубе заявили, что на данном стадионе команда проведет только один условно домашний матч – поединок 1-го тура с "Днепром-1".

Напомним, что новый стадион в Петрово будет готов только в апреле 2021-го.

Также отметим, что стадион "Зирка" рассчитан на 14 600 мест.

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В статье: Ингулец (Петрово) Зирка (Кропивницкий) Днепр-Арена
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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khatskevich_bog (Киев)
20.08.2020 в 00:49
В Кропивницке в ускоренном темпе готовят поле
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