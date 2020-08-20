Премьер-лига
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Ингулец домашние матчи УПЛ будет все-таки проводить на стадионе Зирка в Кропивницком
В Днепре команда сыграет только матч первого тура
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Ранее была информация о том, что "Ингулец" будет играть на "Днепр-Арене", однако в клубе заявили, что на данном стадионе команда проведет только один условно домашний матч –
Напомним, что новый стадион в Петрово будет готов только в апреле 2021-го.
Также отметим, что стадион "Зирка" рассчитан на 14 600 мест.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (1)
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khatskevich_bog (Киев)
20.08.2020 в 00:49
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