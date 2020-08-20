Ингулец домашние матчи УПЛ будет все-таки проводить на стадионе Зирка в Кропивницком

" Ингулец ", который в прошедшем сезоне завоевал право выступать в УПЛ, будет проводить свои домашние матчи в элитном дивизионе в Кропивницком на стадионе "Зирка".

Ранее была информация о том, что "Ингулец" будет играть на "Днепр-Арене", однако в клубе заявили, что на данном стадионе команда проведет только один условно домашний матч – поединок 1-го тура с "Днепром-1".

Напомним, что новый стадион в Петрово будет готов только в апреле 2021-го.

Также отметим, что стадион "Зирка" рассчитан на 14 600 мест.