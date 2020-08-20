Потенциальный новичок Динамо посетил клубную базу. ФОТО

24-летнего бразильца Клейтона да Силву заметили на тренировочной базе "Динамо" в Вите-Литовской (так сейчас называется село Чапаевка, где расположена база - в трех километрах от Конча-Заспы).

Издание Динамомания опубликовало фото игрока, который после прилета в Украину обязан две недели отбыть на обсервации.

Ранее сообщалось, что Клейтон стал первым бразильцем, которого Мирча Луческу пригласил в "Динамо". Он является воспитанником клуба "Фигейренсе", выступал за "Атлетико Минейро", "Коринтианс" и олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой стал бронзовым призером Панамериканских игр в Торонто.

До приезда в Украину Клейтон выступал за бразильскую команду "Баия", в которой получил статус свободного агента. Может сыграть слева и справа в полузащите, а также на позиции второго форварда.

Transfermarkt оценивает игрока в 650 тысяч евро, хотя в 2016 году "Фигейренсе" продал его в "Атлетико Минейро" за 5 млн евро.