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"Киев – это мы". Динамо представило обновленную форму на следующий сезон

Премьер-лига
(9 голосов)

Как вам полоска?

"Киев – это мы". Динамо представило обновленную форму на следующий сезон
Новина українською

New Balance и киевское "Динамо" представляют комплект домашней формы сезона 2020/21. Экипировка воплощает лучшие достижения спортивных технологий – ткань NB DRY быстро отводит влагу от тела и быстро высыхает, дышащее плетение на спине для лучшего теплообмена, а сама футболка имеет улучшенную аэродинамику и не мешает движениям во время матча. Технологиям New Balance также доверяют такие известные клубы, как "Порту", "Атлетик", "Селтик", "Лилль".

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Домашняя форма – сине-голубые полосы на белом, выездная – голубые полосы на синем, в этом году впервые будет представлен третий комплект игровой формы. Рисунок на форме в традиционных для "Динамо" бело-синих цветах напоминает волны Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба.

Эмблема клуба, расположенная у сердца, имеет особенность, которая открывается только тому, кто наденет футболку – девиз "Киев это мы" на обороте символизирует единство команды, болельщиков и родного города:

"Это – наша новая полоса. Это – наши традиции. Это – наша команда. Это – наш город. Киев – это мы".

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В статье: Динамо (Киев) футбольная форма New Balance
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(9 голосов)
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Источник:
Динамо (Киев)

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Комментарии (29)
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аалекс ( Крым)
20.08.2020 в 15:07
Как по мне - фуфло, а не форма. Даже тут не дорабатывают.
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0
-2
oleg dynamo (львівська)
20.08.2020 в 15:06
Як на мене то нормальна,і може ця смужка буде кидатись у вічі і будуть один одного бачити і більше грати в пас та як деколи складається враження що вони один одного не бачать
Ответить
0
0
avatar
TerenceV (Київ)
20.08.2020 в 15:06
Схоже на форму QPR.
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
20.08.2020 в 14:53
Вертикальные полоски были бы интересней . Ломают традиции во всем. Привыкнем, интересно какой дизайн и цвет у третьего комплекта ...
Ответить
0
0
KoloKolo (Черкассы)
20.08.2020 в 14:17
В таких сразу на нары можно
Ответить
+5
0
феміда (Черкаси)
20.08.2020 в 14:17
Ну хз, форма так себе, это моё личное мнение. Привык я как-то к другой форме...П.С. А как теперь "бело-синие самые сильные" будет "полосатые самые виноватые"?
Ответить
+3
0
ВасяКулебяка (Козливка)
20.08.2020 в 14:16
Группа в полосатых купальниках
Ответить
+3
0
avatar
ascent (Луксор)
20.08.2020 в 14:11
Трое в лодке не считая собаки...
Ответить
+1
-2
avatar
ascent (Луксор)
20.08.2020 в 14:12
Жаль усов не хватает...
Ответить
0
-2
Димитър из Софии (София)
20.08.2020 в 14:01
Крутая форма
Ответить
+3
-4
avatar
v.grischuk (Винница)
20.08.2020 в 13:48
Как пляжная футболка - норм, себе такую можно взять без имени), а как спорт форма - дёшево смотрится, как клуб второй лиги.
Ответить
+3
-5
GRaFkiyv (Фриско)
20.08.2020 в 13:41
"Джентльмены на пляже".
Ответить
+2
-3
avatar
ascent (Луксор)
20.08.2020 в 14:09
Точно, выглядят как мужские купальные костюмы начала XX века. Кому интересно загуглите...
Ответить
+1
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
20.08.2020 в 13:37
виглядає непогано. але фігня повна, адже не повинна бути такою форма ДК. І що це за логотип "Київ - це ми".? Я вболівальник команди але не з Києва. Розумію, вони цим хотіли сказати що всякі підземні являються бомжами і дарма примазуються до Києва.
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+3
-4
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.08.2020 в 13:47
В Киеве теперь еще и другие команды играет.тот же Олимпик.Но смысл что раньше Динамо знали и так.не надо было это подтверждать формой.Бояться что зрители убегут к другим наверно
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+4
-8
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.08.2020 в 13:32
колхозная форма
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+4
-6
Onside (Чернігів)
20.08.2020 в 13:32
Якісь тельняшки недороблені... Казна що.
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+4
-5
avatar
Siren05 (Мариуполь)
20.08.2020 в 13:31
" Бескозырка белая, в полоску воротник Пионеры смелые спросили напрямик..." Школоте не понять, а ветераны вспомнят далёкое детство...
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+6
-3
avatar
Pronovost77 (Кіровоград)
20.08.2020 в 13:28
Схоже на Севас 12-13р.р., коли Кузя у влейбол грав... Правда смужки були широкі. Наскільки пам"ятаю.
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+5
-3
prockop4uck (Киев)
20.08.2020 в 13:19
Чёт двояко. Вроде и прикольно, но вроде и бред.
Ответить
+4
-2
avatar
ascent (Луксор)
20.08.2020 в 14:35
прикольный бред...
Ответить
+1
0
yunguvnor (м. Чернігів)
20.08.2020 в 13:09
Дивно, що з такою полоскою вони її не 2 серпня презентували.
Ответить
+1
-3
OctoberFest (Голая Пристань)
20.08.2020 в 13:29
А что 2 августа?
Ответить
0
0
Onside (Чернігів)
20.08.2020 в 13:31
День ВДВ
+4
-2
avatar
beatles (Крижопіль)
20.08.2020 в 13:09
по мотивам ФК Севастополь ?? Раз уж с тренером пошли на "эксперименты", то и тут продольную полосу на поперечную пустили))) Осталось теперь только заиграть хорошо, но это обновками не достичь! Будем смотреть, что получится!
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+4
-3
FC Energy (Новая Каховка)
20.08.2020 в 13:04
NB делает реально классные вещи для АПЛ, Франции, а это что? Морячки? Логотип на фоне теряется совершенно
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+3
-2
avatar
armik (Киев)
20.08.2020 в 13:15
Для Гондураса и Коста-Рики она, в основном, делает.
Ответить
+3
-7
FC Energy (Новая Каховка)
20.08.2020 в 13:25
Ливерпуль был, Селтик, Порту, Лилль.. и не плохо ведь получалось.
+2
0
avatar
ascent (Луксор)
20.08.2020 в 14:37
Динамо одобрило - значит все вопросы к Динамо...
+1
0


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