"Киев – это мы". Динамо представило обновленную форму на следующий сезон

New Balance и киевское "Динамо" представляют комплект домашней формы сезона 2020/21. Экипировка воплощает лучшие достижения спортивных технологий – ткань NB DRY быстро отводит влагу от тела и быстро высыхает, дышащее плетение на спине для лучшего теплообмена, а сама футболка имеет улучшенную аэродинамику и не мешает движениям во время матча. Технологиям New Balance также доверяют такие известные клубы, как "Порту", "Атлетик", "Селтик", "Лилль".

Домашняя форма – сине-голубые полосы на белом, выездная – голубые полосы на синем, в этом году впервые будет представлен третий комплект игровой формы. Рисунок на форме в традиционных для "Динамо" бело-синих цветах напоминает волны Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба.

Эмблема клуба, расположенная у сердца, имеет особенность, которая открывается только тому, кто наденет футболку – девиз "Киев это мы" на обороте символизирует единство команды, болельщиков и родного города: