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Стартовал чемпионат Украины U-21. Динамо разгромило Олимпик 9:0

Премьер-лига
(3 голосов)

Форвард киевлян отличился пента-триком

Стартовал чемпионат Украины U-21. Динамо разгромило Олимпик 9:0
Новина українською

В четверг, 20 июля, состоялись первые матчи чемпионата Украины U-21. Донецкий "Олимпик" принимал киевское "Динамо", хотя поединок состоялся на базе столичного клуба.

Борьбы как таковой не получилось - команда Юрия Мороза забила сопернику девять голов. Героем встречи стал Евгений Исаенко. Форвард оформил пента-трик - дважды он забил до перерыва, еще три гола во втором тайме. Дублем отметился Волошин, по голу добавили Бражко и Михайленко.

Чемпионат Украины U21. 1-й тур

20.08.2020. с. Вита-Литовская, НТВ "Динамо"

"Олимпик" - "Динамо" - 0:9

Голы: Исаенко (16, 30, 52, 63, 78), Бражко (49), В. Волошин (68, 74), Михайленко (86)

"Олимпик": Червинский - Кирилюк, Загладько, Шевчук, Базилеев, Шут (Гусин, 54), Иродовский, Баранюк, Осадец, Демиденко (Мазур, 62), Король.

"Динамо": Нещерет (Моргун, 70), Скорко, Биловар, Бражко, Кузык - Михайленко, Надольский ( Бодня, 65), В. Мащенко (Ефименко, 65), Шулянський - Исаенко, Сухоручко (В. Волошин, 60).

Предупреждение: Загладько (5), Кирилюк (41).

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В статье: Олимпик U-19 (Донецк) Динамо U-21 (Киев) Евгений Исаенко
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Комментарии (3)
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Димитър из Софии (София)
20.08.2020 в 15:19
Исаенко ТОП! Ждем теперь победу от основы.
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ascent (Луксор)
20.08.2020 в 14:55
7 голов во втором тайме...
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ffggpl (Харьков)
20.08.2020 в 14:52
Пошла жара!!!
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