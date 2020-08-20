Стартовал чемпионат Украины U-21. Динамо разгромило Олимпик 9:0

В четверг, 20 июля, состоялись первые матчи чемпионата Украины U-21. Донецкий "Олимпик" принимал киевское "Динамо", хотя поединок состоялся на базе столичного клуба.

Борьбы как таковой не получилось - команда Юрия Мороза забила сопернику девять голов. Героем встречи стал Евгений Исаенко. Форвард оформил пента-трик - дважды он забил до перерыва, еще три гола во втором тайме. Дублем отметился Волошин, по голу добавили Бражко и Михайленко.

Чемпионат Украины U21. 1-й тур

20.08.2020. с. Вита-Литовская, НТВ "Динамо"

"Олимпик" - "Динамо" - 0:9

Голы: Исаенко (16, 30, 52, 63, 78), Бражко (49), В. Волошин (68, 74), Михайленко (86)

"Олимпик": Червинский - Кирилюк, Загладько, Шевчук, Базилеев, Шут (Гусин, 54), Иродовский, Баранюк, Осадец, Демиденко (Мазур, 62), Король.

"Динамо": Нещерет (Моргун, 70), Скорко, Биловар, Бражко, Кузык - Михайленко, Надольский ( Бодня, 65), В. Мащенко (Ефименко, 65), Шулянський - Исаенко, Сухоручко (В. Волошин, 60).

Предупреждение: Загладько (5), Кирилюк (41).