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Опубликована заявка луганской Зари на сезон-2020/21
Уже скоро стартует новая кампания
Сегодня луганская "Заря" подала заявку на сезон-2020/21. Соответствующие изменения уже внесены на сайте Премьер-лиги. Внесены в заявку команды и новички: Егор Назарина, Денис Фаворов, Максим Гречкин, Денис Янаков и Жуниньо.
Не заявлены: Сергей Майборода, Заури Махарадзе и Максим Казаков. Обновлен и состав U-19 с четырьмя новичками: голкипер Александр Сапутин, защитник Ярослав Кисиль, полузащитник Степан Ярыш и нападающий Данил Тузенко.
Денис Янаков будет играть под номером 14, Игорь Чайковский взял себе 17-й номер. Как отмечает пресс-служба "Зари", полная заявка опубликована на сайте Премьер-лиги.