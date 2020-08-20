Опубликована заявка луганской Зари на сезон-2020/21

Сегодня луганская "Заря" подала заявку на сезон-2020/21. Соответствующие изменения уже внесены на сайте Премьер-лиги. Внесены в заявку команды и новички: Егор Назарина, Денис Фаворов, Максим Гречкин, Денис Янаков и Жуниньо.

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Не заявлены: Сергей Майборода, Заури Махарадзе и Максим Казаков. Обновлен и состав U-19 с четырьмя новичками: голкипер Александр Сапутин, защитник Ярослав Кисиль, полузащитник Степан Ярыш и нападающий Данил Тузенко.

Денис Янаков будет играть под номером 14, Игорь Чайковский взял себе 17-й номер. Как отмечает пресс-служба "Зари", полная заявка опубликована на сайте Премьер-лиги.