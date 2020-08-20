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Опубликована заявка луганской Зари на сезон-2020/21

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже скоро стартует новая кампания

Опубликована заявка луганской Зари на сезон-2020/21
Новина українською

Сегодня луганская "Заря" подала заявку на сезон-2020/21. Соответствующие изменения уже внесены на сайте Премьер-лиги. Внесены в заявку команды и новички: Егор Назарина, Денис Фаворов, Максим Гречкин, Денис Янаков и Жуниньо.

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Не заявлены: Сергей Майборода, Заури Махарадзе и Максим Казаков. Обновлен и состав U-19 с четырьмя новичками: голкипер Александр Сапутин, защитник Ярослав Кисиль, полузащитник Степан Ярыш и нападающий Данил Тузенко.

Денис Янаков будет играть под номером 14, Игорь Чайковский взял себе 17-й номер. Как отмечает пресс-служба "Зари", полная заявка опубликована на сайте Премьер-лиги.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
Заря

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Комментарии (3)
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Динамо-машина (Киев)
20.08.2020 в 14:00
А что с Махарадзе?
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ascent (Луксор)
20.08.2020 в 14:24
7 вратарей, а Махарадзе нет???
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ascent (Луксор)
20.08.2020 в 14:30
Видно за этим оф сайтом ПЛ никто не следит... На сайте Зари 3 вратаря: Махарадзе Шевченко и Василь
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