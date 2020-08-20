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Львов объявил о трансфере хавбека сборной Эстонии

Премьер-лига
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Трехкратный чемпион, который забивал Айнтрахту

Львов объявил о трансфере хавбека сборной Эстонии
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ПФК "Львов" объявил о первом трансфер этим летом - новичком команды стал полузащитник сборной Эстонии Микель Айнсалу. Контракт подписан на три года. В "Львове" он будет выступать под восьмым номером.

24-летний игрок сборной Эстонии является воспитанником клуба "Нымме Калью". Вызов в национальную команду своей страны Айнсалу, тем не менее, заслужил выступлениями за эстонский коллектив "Флора" (Таллинн), откуда он и перешел в "Львов".

В предыдущем клубе Микель трижды становился чемпионом Эстонии (2015, 2017, 2019), дважды выигрывал национальный Кубок (2016 2020) и однажды был обладателем Суперкубка страны (2016). В прошлом сезоне забил гол в ворота "Айнтрахта" в квалификации Лиги Европы ("Флора" уступила 2:4 по сумме двух матчей).

В составе сборной Эстонии Айнсалу провел 7 поединков. Transfermarkt оценивает Микеля в 200 тысяч евро.

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В статье: ФК Львов трансферы
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Источник:
ПФК Львів

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