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Чемпионат Украины U-21. Шахтер при участии бразильцев и Сикана разгромил Колос
Даниил оформил дубль
В четверг, 20 августа на "Арсенал-Арене" в Счастливом прошел матч первого тура чемпионата U-21 между донецким "Шахтером" и коваливским "Колосом".
Стоит заметить, что за дубль горняков сыграли сразу четверо игроков, которые попали в заявку первой команды на сезон - Витао, Сиприано, Пихаленок и Сикан. Последний оформил дубль еще в первом тайме. Кроме Даниила также отличились Вьюнник и Судаков. В итоге "Шахтер" победил 4:0.
Чемпионат Украины U-21. 1 тур
20 августа. Арсенал-Арена, Счастливое (Киевская обл.)
"Шахтер" U-21 (Донецк) - "Колос" U-21 (Ковалевка) 4:0
Голы: Вьюнник (6), Д.Сикан (18,36), Судаков (58)
Шахтер: Турбаевский, Козик, Витао, Мампасси, Сиприано, Пихаленок, Очеретько, Судаков (К), Сикан, Вьюнник, Шостак
Запас: Ермаков, Драмбаев, Рудавский, Капинус, Гуров, Кобак, Гончарук, Чирук, Свитюха,
Тренер: Фернандо Мартинс
Колос: Кучеренко, Литвинов, Коваленко, Марчук, Черноморец, Мамаду Данфи, Мораренко, Цыкало (К), Сенько, Олейник, Салабай
Запас: Денега, Коваль, Демьяненко, Соловьев, Малаки, Сиренко, Сахно, Ульяницкий, Шамич
Тренер: Влад Савчук
Отметим, что в другом матче первого тура "Динамо" разгромило "Олимпик" со счетом 9:0.