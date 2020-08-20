Чемпионат Украины U-21. Шахтер при участии бразильцев и Сикана разгромил Колос

В четверг, 20 августа на "Арсенал-Арене" в Счастливом прошел матч первого тура чемпионата U-21 между донецким "Шахтером" и коваливским "Колосом".

Стоит заметить, что за дубль горняков сыграли сразу четверо игроков, которые попали в заявку первой команды на сезон - Витао, Сиприано, Пихаленок и Сикан. Последний оформил дубль еще в первом тайме. Кроме Даниила также отличились Вьюнник и Судаков. В итоге "Шахтер" победил 4:0.

Чемпионат Украины U-21. 1 тур

20 августа. Арсенал-Арена, Счастливое (Киевская обл.)

"Шахтер" U-21 (Донецк) - "Колос" U-21 (Ковалевка) 4:0

Голы: Вьюнник (6), Д.Сикан (18,36), Судаков (58)

Шахтер: Турбаевский, Козик, Витао, Мампасси, Сиприано, Пихаленок, Очеретько, Судаков (К), Сикан, Вьюнник, Шостак

Запас: Ермаков, Драмбаев, Рудавский, Капинус, Гуров, Кобак, Гончарук, Чирук, Свитюха,

Тренер: Фернандо Мартинс

Колос: Кучеренко, Литвинов, Коваленко, Марчук, Черноморец, Мамаду Данфи, Мораренко, Цыкало (К), Сенько, Олейник, Салабай

Запас: Денега, Коваль, Демьяненко, Соловьев, Малаки, Сиренко, Сахно, Ульяницкий, Шамич

Тренер: Влад Савчук

Отметим, что в другом матче первого тура "Динамо" разгромило "Олимпик" со счетом 9:0.