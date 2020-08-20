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Форвард Динамо Исаенко: Не припомню, чтобы раньше забивал пять мячей в одной игре
Молодежка Динамо разгромила сверстников из Олимпика
Форвард молодежной команды "Динамо" (U-21) Евгений Исаенко, который
- У нас пять месяцев не было официальных матчей: четыре месяца отдыхали, один тренировались и вот, наконец, первая игра, все очень рады, поскольку давно ждали этого. Жаль, что снова будет пауза, и пару недель снова придется провести без игр.
- Сегодня вы показали хорошую реализацию моментов, забив девять мячей, тренеры остались довольны игрой?
- Да, мы добились хорошего результата, выиграли, забили много мячей. Думаю, наставники тоже довольны. Но забивать нужно в каждом матче, а не только в одном в начале чемпионата. Ожидал ли, что забью пять мячей? Такое невозможно предугадать, не думал о количестве. Но желание отличиться и помочь команде было.
- Подобное уже случалось в вашей карьере?
- Нет, не припомню, чтобы забивал пять мячей в одной игре. Наверное, максимум был три гола.
- В прошлом сезоне у вас была травма, как сейчас себя чувствуете?
- Сейчас уже все в порядке, к началу сезона я готов на все 100%.
- Как будете работать во время предстоящей паузы в чемпионате?
- Пока нам дали один выходной, а дальше продолжим тренироваться, как обычно, чтобы поддерживать физическую форму.