Премьер-лига
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Днепр-1 продлил контракт с капитаном команды
Сергей Кравченко еще поиграет
37-летний капитан "
Новое соглашение сторон рассчитано до лета следующего года.
Ветеран уже включен в заявку команды на чемпионат.
Ранее СМИ сообщали, что
Напомним, что Кравченко играет за "Днепр-1" с лета 2017-го года и за эти три года сыграл за днепрян 49 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 10 ассистов.
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Источник:СК Днепр-1
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