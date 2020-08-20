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Днепр-1 продлил контракт с капитаном команды

Премьер-лига
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Сергей Кравченко еще поиграет

Днепр-1 продлил контракт с капитаном команды
Новина українською

37-летний капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко подписал с клубом новый контракт.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета следующего года.

Ветеран уже включен в заявку команды на чемпионат.

Ранее СМИ сообщали, что Кравченко будет в команде играющим тренером.

Напомним, что Кравченко играет за "Днепр-1" с лета 2017-го года и за эти три года сыграл за днепрян 49 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 10 ассистов.

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В статье: Сергей Кравченко СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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