Днепр-1 продлил контракт с капитаном команды

37-летний капитан " Днепра-1 " Сергей Кравченко подписал с клубом новый контракт.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета следующего года.

Ветеран уже включен в заявку команды на чемпионат.

Ранее СМИ сообщали, что Кравченко будет в команде играющим тренером.

Напомним, что Кравченко играет за "Днепр-1" с лета 2017-го года и за эти три года сыграл за днепрян 49 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 10 ассистов.