"Я еще сыграю в УПЛ" - Кополовец не собирается завершать карьеру игрока

36-летний играющий спортивный директор " Миная " Михаил Кополовец опроверг слова главного тренера команды Василия Кобина о завершении карьеры игрока после выхода команды в УПЛ.

"Микуляк решил завершить свою футбольную карьеру, но остается работать в структуре "Миная". Что касается меня, то сейчас, действительно, мне не до тренировок, все внимание сосредоточил на выполнении своих прямых обязанностей спортивного директора. Нужно позаботиться, чтобы "Минай" как следует доукомплектовался. Однако ближе к закрытию трансферной кампании, я обязательно возобновлю тренировки и уверен, что еще сыграю в Премьер-лиге", - сказал Кополовец.

Напомним, что "Минай" стартует в УПЛ выездным матчем против ФК "Львов", который состоится 22 августа.