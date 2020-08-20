Минай арендовал двух защитников Шахтера

" Минай ", который в нынешнем сезоне дебютирует в УПЛ, представил двух новичков команды.

Ими стали арендованные у "Шахтера" 21-летние защитники Кирилл Меличенко и Дмитрий Павлиш.

Как сообщает закарпатский клуб, аренда игроков рассчитана до конца сезона.

Правый защитник Кирилл Меличенко является воспитанником киевского "Арсенала", с 2017 года находится в Академии "Шахтера" и последний сезон провел в молодежке (U-21) "горняков".

Левый защитник Дмитрий Павлиш - воспитанник академии "Шахтера", где выступал в разных возрастных категориях, от U-14 до U-19.