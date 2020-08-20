Герой футбольного дня. Денис Кожанов

Первый тайм матча 30-го тура Первой лиги между "Минаем" и "Волынью". Решающий матч за одну из путевок в УПЛ. Денис Кожанов, действуя традиционно для себя из глубины поля, выдал просто шикарную передачу на Станислава Кулиша, выведя того на ударную позицию. Забивай на любой вкус: ударом низом, ударом верхом, перекинув вратаря, ударом в дальний угол и так далее... Но Кулиш сплоховал, "Волынь" проиграла, Андрей Тлумак после матча искал оправдания и жаловался на все вокруг, кроме собственных ошибок. И ошибок своих подопечных. "Волынь", обладая, по словам ее управленцев, бюджетом на уровне первой шестерки УПЛ и мощным как для Первой лиги составом, вновь оказалась среди неудачников. И Кожанов был одним из тех, кого наибольше жалко в этой команде.

С Кожановым и без – это две разные команды. Денис забил 18 голов в 30-ти матчах, отдал семь голевых передач и возглавил список самых полезных игроков по системе "гол+пас" в этом безумном сезоне. Денис играл разумно и с удовольствием для себя.

Так много, как в "Волыни", он никогда и нигде не забивал. Кроме 18-и голов в последнем розыгрыше Первой лиги, он шестнадцать раз забил за "Волынь" в Первой лиге 2018/19. Ранее сезонным максимумом для Кожанова было девять голов в сезонах 2010/11 (выступал за "Карпаты" – семь голов в УПЛ и два в Лиге Европы) и 2016/17 (выступал за "Мариуполь" – восемь голов в Первой лиге и один в Кубке Украины). Прогресс просто удивительный. И это мы говорим о футболисте, которому за тридцать.

"Волынь" последнего образца, несмотря, повторимся, на приличный по украинским меркам состав – это команда неудачников (судя по результатам). Поэтому логично было ожидать от Дениса Кожанова перехода на более высокий уровень. Шли активные разговоры о "Рухе", но оказался экс-игрок сборной Украины в "Минае". В команде, где главный тренер лишь на два года старше самого Дениса.

"Минай" ориентируется на закарпатских футболистов, но без "посторонней" помощи не смог бы достичь того, чего достиг. Всего несколько дней назад официально завершил карьеру опытный Михаил Кополовец. Недавно еще играл Игорь Ощипко, но сейчас он перешел на тренерскую должность в закарпатском клубе. Однако одиноко дедушке (по футбольным меркам) Кожанову не будет: Олег Голодюк, Андрей Ткачук, Олег Допилка, Артур Карноза – им всем за тридцать и они еще попробуют сказать свое слово в УПЛ.

После двух замечательных сезонов в Первой лиге Кожанов как никто другой заслужил еще один шанс среди элиты.