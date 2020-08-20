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Исмаили вернется к тренировкам на поле через 1-2 недели

Премьер-лига
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Восстановление игрока после тяжелой травмы идет по плану

Исмаили вернется к тренировкам на поле через 1-2 недели
Новина українською

Защитник "Шахтера" Исмаили вернется на к тренировкам на поле после тяжелой травым уже в течении 1-2х недель, об этом в эфире Shaktar News рассказал врач "горняков" Дмитрий Скибинский.

"В данный момент у него уже закончился период бассейна, он работает в фитнесе. Никаких проблем нет. Восстанавливает тонус мышц, работает на восстановление объема движений. В течение недели-двух мы планируем перевести его на роботу на поле, продолжать занятия в фитнесе, продолжать занятия в тренажерном зале" - отметил Скибинский.

Сам Исмаили прокомментировал восстановление:

"В принципе, все проходит хорошо. Несмотря на то, что это была очень сложная травма, но с каждым днем я чувствую себя все более уверенно и надеюсь, что в скором времени я вернусь.

Первое, что всегда связано с такой сложной операцией, это ты теряешь мышечную массу. Надо восстанавливать мышцы, это больше, скажем, реактивация мышечной системы. Сейчас делаю уже более специфическую работу – начинаю касаться мяча, чтобы немного наработать вот той уверенности в отношениях с мячом. Понятно, что все это состоит из разных фаз, разных периодов, но я потихоньку прибавляю" – сказал Исмаили.

Напомним, что левый защитник "Шахтера" "порвал кресты" в середине июня, перенес операцию, и с тех пор находится вне игры.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили
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