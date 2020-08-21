Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня стартует новый сезон УПЛ. Что нужно знать о 30-м чемпионате Украины
Какие даты турнира? Кто будет транслировать? Где играют? Кто выйдет в еврокубки?
Кто сыграет в УПЛ-2020/21?
В сравнении с прошлым сезоном лига потеряла один коллектив: "Карпаты" не доиграли чемпионат и, скорее всего, заявятся во Вторую профессиональную лигу. В то же время, УПЛ пополнит три абсолютных дебютанта: "Минай", "Рух" и "Ингулец".
Состав УПЛ включает в себя 14 клубов и выглядит так: "Шахтёр" (Донецк), "Динамо" (Киев), "Заря" (Луганск), "Десна" (Чернигов), "Александрия", "Колос" (Ковалёвка), "Днепр-1", "Мариуполь", "Олимпик" (Донецк), "Ворскла" (Полтава), "Львов", "Минай", "Рух" (Львов), "Ингулец" (Петрово).
Чемпионат Украины начнётся 21 августа 2020 года, а завершиться должен 15 мая 2021 года. На 12 мая запланирован финал Кубка Украины.
В каком формате будет проходить новый сезон УПЛ?
Впервые с чемпионата-2016/17 лига пройдёт в двукруговом турнире без разделения на подгруппы и плей-офф. Каждая команда сыграет с каждой дома и на выезде: 26 туров регулярного чемпионата определят итоговые места команд.
Где команды будут проводить свои домашние матчи?
Эта информация может меняться по ходу чемпионата, но на данный момент картина выглядит следующим образом.
|Клуб
|Стадион
|Шахтёр
|"Олимпийский" (Киев)
|Динамо
|"Олимпийский" (Киев)
|Заря
|"Славутич-Арена" (Запорожье)
|Десна
|Стадион им. Гагарина (Чернигов) / "Арена-Львов" в еврокубках
|Александрия
|"Ника" (Александрия)
|Колос
|"Колос" (Ковалёвка)
|Днепр-1
|"Днепр-Арена" (Днепр)
|Мариуполь
|Стадион им. Бойко (Мариуполь)
|Олимпик
|"Динамо" (Киев)
|Ворскла
|"Ворскла" (Полтава)
|Львов
|"Украина" (Львов)
|Минай
|"Авангард" (Ужгород)
|Рух
|"СКИФ" (Львов)
|Ингулец
|"Зирка" (Кропивницкий)
Заметим, что практически все матчи первого круга "Мариуполь" проведёт на выезде из-за ремонта газона на стадионе имени Бойко. "Ингулец" до завершения строительства арены в Петрово будет играть в областном центре.
Где смотреть матчи УПЛ-2020/21?
Этот вопрос всё ещё не закрыт, несмотря на то, что стартовые игры состоятся уже сегодня. Традиционно клубы будут разделены на пулы в зависимости от вещателя.
Каналы "Футбол1/2/3": "Шахтёр", "Десна", "Александрия", "Колос", "Мариуполь", "Олимпик", "Ворскла", "Львов", "Минай", "Ингулец".
Информация по остальным клубам - "Динамо", "Заря", "Днепр-1" и "Рух" - будет добавлена после оглашения официального релиза клубами.
Будет ли VAR?
Пока всё остаётся в том же формате, который был в конце прошлого сезона: максимум на двух играх каждого тура будет работать система видеопомощи арбитрам. К слову, первый тур обойдётся без VAR.
Сколько замен можно делать?
В Регламенте УПЛ на сезон-2020/21 указано. что в матчах лиги можно проводить по пять замен в три слота. К слову, столько же замен будет у наставников в Суперкубке и Кубке Украины. Напомним, что разрешение на пять замен в Премьер-лиге появилось после паузы из-за коронавируса.
Кто выше в таблице при равенстве очков?
Согласно тому же Регламенту, в случае равенства очков у двух и более команд выше оказывается команда с большим количеством очков в личных встречах. При равенстве в этом показателе в рассчёт идёт разница мячей в личных встречах, количество забитых в личных встречах, а уже затем общая разница мячей во всех матчах и количество забитых во всех матчах.
Какой обмен между лигами будет в конце сезона?
Из УПЛ вылетает команда, которая займёт последнее место в таблице (если никто не снимется до финала турнира). Из Первой лиги повышаются три клуба. Таким образом, в сезоне-2021/22 Премьер-лига должна быть расширена до 16 команд.
Кто от Украины сыграет в еврокубках 2021/22?
Википедия даёт такое распределение команд по еврокубкам через один сезон.
Лига чемпионов - чемпион (групповой этап), вице-чемпион (третий квалификационный раунд);
Лига Европы - обладатель Кубка Украины или третья команда чемпионата, если Кубок выиграет чемпион или вице-чемпион (раунд плей-офф);
Лига конференций (новый турнир) - четвёртая команда чемпионата (второй квалификационный раунд); третья команда чемпионата, если обладателем Кубка не станет чемпион или вице-чемпион (третий квалификационный раунд).