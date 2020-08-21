Сегодня стартует новый сезон УПЛ. Что нужно знать о 30-м чемпионате Украины

Кто сыграет в УПЛ-2020/21?

В сравнении с прошлым сезоном лига потеряла один коллектив: "Карпаты" не доиграли чемпионат и, скорее всего, заявятся во Вторую профессиональную лигу. В то же время, УПЛ пополнит три абсолютных дебютанта: "Минай", "Рух" и "Ингулец".

Состав УПЛ включает в себя 14 клубов и выглядит так: "Шахтёр" (Донецк), "Динамо" (Киев), "Заря" (Луганск), "Десна" (Чернигов), "Александрия", "Колос" (Ковалёвка), "Днепр-1", "Мариуполь", "Олимпик" (Донецк), "Ворскла" (Полтава), "Львов", "Минай", "Рух" (Львов), "Ингулец" (Петрово).

Чемпионат Украины начнётся 21 августа 2020 года, а завершиться должен 15 мая 2021 года. На 12 мая запланирован финал Кубка Украины.

В каком формате будет проходить новый сезон УПЛ?

Впервые с чемпионата-2016/17 лига пройдёт в двукруговом турнире без разделения на подгруппы и плей-офф. Каждая команда сыграет с каждой дома и на выезде: 26 туров регулярного чемпионата определят итоговые места команд.

Где команды будут проводить свои домашние матчи?

Эта информация может меняться по ходу чемпионата, но на данный момент картина выглядит следующим образом.

Клуб Стадион Шахтёр "Олимпийский" (Киев) Динамо "Олимпийский" (Киев) Заря "Славутич-Арена" (Запорожье) Десна Стадион им. Гагарина (Чернигов) / "Арена-Львов" в еврокубках Александрия "Ника" (Александрия) Колос "Колос" (Ковалёвка) Днепр-1 "Днепр-Арена" (Днепр) Мариуполь Стадион им. Бойко (Мариуполь) Олимпик "Динамо" (Киев) Ворскла "Ворскла" (Полтава) Львов "Украина" (Львов) Минай "Авангард" (Ужгород) Рух "СКИФ" (Львов) Ингулец "Зирка" (Кропивницкий)

Заметим, что практически все матчи первого круга "Мариуполь" проведёт на выезде из-за ремонта газона на стадионе имени Бойко. "Ингулец" до завершения строительства арены в Петрово будет играть в областном центре.

Где смотреть матчи УПЛ-2020/21?

Этот вопрос всё ещё не закрыт, несмотря на то, что стартовые игры состоятся уже сегодня. Традиционно клубы будут разделены на пулы в зависимости от вещателя.

Каналы "Футбол1/2/3": "Шахтёр", "Десна", "Александрия", "Колос", "Мариуполь", "Олимпик", "Ворскла", "Львов", "Минай", "Ингулец".

Информация по остальным клубам - "Динамо", "Заря", "Днепр-1" и "Рух" - будет добавлена после оглашения официального релиза клубами.

Будет ли VAR?

Пока всё остаётся в том же формате, который был в конце прошлого сезона: максимум на двух играх каждого тура будет работать система видеопомощи арбитрам. К слову, первый тур обойдётся без VAR.

Сколько замен можно делать?

В Регламенте УПЛ на сезон-2020/21 указано. что в матчах лиги можно проводить по пять замен в три слота. К слову, столько же замен будет у наставников в Суперкубке и Кубке Украины. Напомним, что разрешение на пять замен в Премьер-лиге появилось после паузы из-за коронавируса.

Кто выше в таблице при равенстве очков?

Согласно тому же Регламенту, в случае равенства очков у двух и более команд выше оказывается команда с большим количеством очков в личных встречах. При равенстве в этом показателе в рассчёт идёт разница мячей в личных встречах, количество забитых в личных встречах, а уже затем общая разница мячей во всех матчах и количество забитых во всех матчах.

Какой обмен между лигами будет в конце сезона?

Из УПЛ вылетает команда, которая займёт последнее место в таблице (если никто не снимется до финала турнира). Из Первой лиги повышаются три клуба. Таким образом, в сезоне-2021/22 Премьер-лига должна быть расширена до 16 команд.

Кто от Украины сыграет в еврокубках 2021/22?

Википедия даёт такое распределение команд по еврокубкам через один сезон.

Лига чемпионов - чемпион (групповой этап), вице-чемпион (третий квалификационный раунд);

Лига Европы - обладатель Кубка Украины или третья команда чемпионата, если Кубок выиграет чемпион или вице-чемпион (раунд плей-офф);

Лига конференций (новый турнир) - четвёртая команда чемпионата (второй квалификационный раунд); третья команда чемпионата, если обладателем Кубка не станет чемпион или вице-чемпион (третий квалификационный раунд).