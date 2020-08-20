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Артем Кравец: Мое сердце всегда будет принадлежать только Динамо
Форвард вернулся в родной клуб
Нападающий "Динамо" Артем Кравец в своем Инстаграме прокомментировал
"Я очень рад снова оказаться в родном клубе. Где бы я не играл, неважно в какой стране, каком городе и какой команде, мое сердце всегда будет принадлежать только "Динамо". Я сделаю все возможное и невозможное", – написал Кравец.
Напомним, что Кравец подписал с киевским клубом контракт на два года с опцией продления.
Также отметим, что Артем был в системе "Динамо" с 2004 по 2017 годы, а в 2018 перешел в турецкий "Кайсериспор", где и выступал до недавнего времени.
Я очень рад снова оказаться в родном клубе! Где бы я не играл, неважно в какой стране, каком городе и какой команде, мое сердце всегда будет принадлежать только «Динамо» Киев! Я сделаю все возможное и невозможное... ???????? P.S.Ты как всегда все знала, люблю тебя! @annakravets_