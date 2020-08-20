  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Артем Кравец: Мое сердце всегда будет принадлежать только Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артем Кравец: Мое сердце всегда будет принадлежать только Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард вернулся в родной клуб

Артем Кравец: Мое сердце всегда будет принадлежать только Динамо
Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Кравец в своем Инстаграме прокомментировал возвращение в киевский клуб.

"Я очень рад снова оказаться в родном клубе. Где бы я не играл, неважно в какой стране, каком городе и какой команде, мое сердце всегда будет принадлежать только "Динамо". Я сделаю все возможное и невозможное", – написал Кравец.

Напомним, что Кравец подписал с киевским клубом контракт на два года с опцией продления.

Также отметим, что Артем был в системе "Динамо" с 2004 по 2017 годы, а в 2018 перешел в турецкий "Кайсериспор", где и выступал до недавнего времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Кравец Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
yunguvnor (м. Чернігів)
20.08.2020 в 20:28
Артем Кравець: "Моє серце й зарубки на стовбурі будуть належати тільки Динамо".
Ответить
0
0
Impressed (Украина)
20.08.2020 в 20:10
в любом случае это лучше чем всякие там каргбо или остальной треш который впихивал шабляй чтобы бабосиков нарубить
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...