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Каждый матч для нас будет испытанием: наставник Руха рассказал о грядущем дебюте в УПЛ
Первое испытание для Руха - полтавская Ворскла
Главный тренер "
"Мы уже изучали "Ворсклу". Знаем, что Юрий Максимов - очень опытный тренер. С его появлением команда стала играть намного лучше.
Каждый матч для нас будет испытанием. Готовимся к каждому соперника с уважением", - сказал Федик.
Напомним, что свой дебютный матч в УПЛ "Рух" проведет на выезде против "Ворсклы" в воскресенье, 23-го августа.
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Источник:ТК Футбол
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