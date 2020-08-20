Каждый матч для нас будет испытанием: наставник Руха рассказал о грядущем дебюте в УПЛ

Главный тренер " Руха " Иван Федык в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от предстоящего дебюта в УПЛ.

"Мы уже изучали "Ворсклу". Знаем, что Юрий Максимов - очень опытный тренер. С его появлением команда стала играть намного лучше.

Каждый матч для нас будет испытанием. Готовимся к каждому соперника с уважением", - сказал Федик.

Напомним, что свой дебютный матч в УПЛ "Рух" проведет на выезде против "Ворсклы" в воскресенье, 23-го августа.