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Каждый матч для нас будет испытанием: наставник Руха рассказал о грядущем дебюте в УПЛ

Премьер-лига
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Первое испытание для Руха - полтавская Ворскла

Каждый матч для нас будет испытанием: наставник Руха рассказал о грядущем дебюте в УПЛ
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Главный тренер "Руха" Иван Федык в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от предстоящего дебюта в УПЛ.

"Мы уже изучали "Ворсклу". Знаем, что Юрий Максимов - очень опытный тренер. С его появлением команда стала играть намного лучше.

Каждый матч для нас будет испытанием. Готовимся к каждому соперника с уважением", - сказал Федик.

Напомним, что свой дебютный матч в УПЛ "Рух" проведет на выезде против "Ворсклы" в воскресенье, 23-го августа.

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В статье: Рух (Львов) Иван Федык
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Источник:
ТК Футбол

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