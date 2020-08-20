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Рябоконь: Возможно, проведем трансферы после первого тура УПЛ

Премьер-лига
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После 1-го тура в УПЛ будет трехнедельная пауза

Рябоконь: Возможно, проведем трансферы после первого тура УПЛ
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь рассказал о возможных приобретениях клуба в летнее трансферное окно.

"Я тяжеловато расстаюсь с людьми, с которыми долго работаешь.

Всегда кажется, что свои лучше, чем кто-то придет. Если брать, то это должны быть на порядок выше футболисты, чем те, которые есть. Поэтому из года в год у нас такая незначительная селекция.

Сейчас сыграем первый тур, потом будет трехнедельная пауза ан матчи сборных. И в эту паузу, возможно, будут изменения в составе. Кого-то отпустим в аренду, с кем-то, возможно, попрощаемся, возможно, будет какое-то усиление", – сказал Рябоконь.

Напомним, что в 1-м туре УПЛ "Десна" примет луганскую "Зарю". Матч состоится в субботу 22 августа и начнется в 17:00.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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