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Мариуполь назвал лучшего игрока команды минувшего сезона
Дмитрий Мишнев в голосовании болельщиков обошел Алексея Кащука и Евгения Гальчука
Полузащитник "Мариуполя"
В голосовании болельщиков, которое проходило в соцсетях клуба, Мишнев получил 68% голосов и обошел Алексея Кащука и Евгения Гальчука, которые заняли второе и третье места соответственно.
Напомним, что в прошлом сезоне 26-летний футболист в 36 матчах во всех турнирах забил 4 гола и сделал 6 ассистов.
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Источник:ФК Мариуполь
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