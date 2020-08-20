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Мариуполь назвал лучшего игрока команды минувшего сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Дмитрий Мишнев в голосовании болельщиков обошел Алексея Кащука и Евгения Гальчука

Мариуполь назвал лучшего игрока команды минувшего сезона
Новина українською

Полузащитник "Мариуполя" Дмитрий Мишнев признан лучшим игроком команды в минувшем сезоне.

В голосовании болельщиков, которое проходило в соцсетях клуба, Мишнев получил 68% голосов и обошел Алексея Кащука и Евгения Гальчука, которые заняли второе и третье места соответственно.

Напомним, что в прошлом сезоне 26-летний футболист в 36 матчах во всех турнирах забил 4 гола и сделал 6 ассистов.

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В статье: ФК Мариуполь Дмитрий Мишнев Евгений Гальчук Алексей Кащук
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Источник:
ФК Мариуполь

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