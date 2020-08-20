Мариуполь назвал лучшего игрока команды минувшего сезона

Полузащитник "Мариуполя" Дмитрий Мишнев признан лучшим игроком команды в минувшем сезоне.

В голосовании болельщиков, которое проходило в соцсетях клуба, Мишнев получил 68% голосов и обошел Алексея Кащука и Евгения Гальчука, которые заняли второе и третье места соответственно.

Напомним, что в прошлом сезоне 26-летний футболист в 36 матчах во всех турнирах забил 4 гола и сделал 6 ассистов.