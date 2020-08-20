Кравец: С Луческу я не общался, но меня заверили, что он заинтересован в моем переходе

Новичок "Динамо" Артем Кравец рассказал о том, что во время перерговоров он не общался с главным тренером команды Мирчей Луческу.

- "Динамо" в этом сезоне возглавил Мирча Луческу. Как ты воспринял эту новость и чего ожидаешь от работы под руководством этого специалиста?

– Конечно, это было в какой-то мере неожиданно. Не ожидал, что тренер против которого мне приходилось играть, возглавит команду. В итоге после назначения по отзывам ребят, мне кажется, что он может дать много хорошего "Динамо".

Не в плане борьбы с "Шахтером", которого он хорошо знает. Это действительно очень хороший специалист, который работал в больших клубах и со сборными. Мне кажется, что в футбольном плане игроки и клуб "Динамо" должны от этого сотрудничества только выиграть. Надеюсь, Мирча Луческу вернет чемпионство "Динамо".

- Во время переговоров, когда стало известно об интересе "Динамо" к тебе, с Луческу не было разговора?

– С Мистером у меня не было разговора. Но я задал вопрос, заинтересован ли он в моем переходе. На всех уровнях сказали, что заинтересован. Невозможно, чтобы футболист переходил без согласия главного тренера. Я жду не дождусь сотрудничества с этим по истине очень хорошим специалистом.