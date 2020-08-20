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Кравец: С Луческу я не общался, но меня заверили, что он заинтересован в моем переходе

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард надеется, что тренер сможет вернуть Динамо чемпионство

Кравец: С Луческу я не общался, но меня заверили, что он заинтересован в моем переходе
Новина українською

Новичок "Динамо" Артем Кравец рассказал о том, что во время перерговоров он не общался с главным тренером команды Мирчей Луческу.

- "Динамо" в этом сезоне возглавил Мирча Луческу. Как ты воспринял эту новость и чего ожидаешь от работы под руководством этого специалиста?

– Конечно, это было в какой-то мере неожиданно. Не ожидал, что тренер против которого мне приходилось играть, возглавит команду. В итоге после назначения по отзывам ребят, мне кажется, что он может дать много хорошего "Динамо".

Не в плане борьбы с "Шахтером", которого он хорошо знает. Это действительно очень хороший специалист, который работал в больших клубах и со сборными. Мне кажется, что в футбольном плане игроки и клуб "Динамо" должны от этого сотрудничества только выиграть. Надеюсь, Мирча Луческу вернет чемпионство "Динамо".

- Во время переговоров, когда стало известно об интересе "Динамо" к тебе, с Луческу не было разговора?

– С Мистером у меня не было разговора. Но я задал вопрос, заинтересован ли он в моем переходе. На всех уровнях сказали, что заинтересован. Невозможно, чтобы футболист переходил без согласия главного тренера. Я жду не дождусь сотрудничества с этим по истине очень хорошим специалистом.

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В статье: Мирча Луческу Артем Кравец Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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Siren05 (Мариуполь)
21.08.2020 в 00:09
Я вообще не могу понять тех тренеров, которые не общаются с игроками. А таких в футбольных командах полно. Неужели у тренера нет и 3-5 минут на общение с игроком, хотя бы 1 - 2 раза в неделю. Учитель на 30-40 учеников в классе по нескольку раз в день общается с учеником. А тренера так сильно заняты, что даже с вновь прибывшими игроками общаются в лучшем случае через несколько дней. И так сплошь и рядом. Во всяком случае сколько интервью читаю с новыми игроками, на вопрос: "Разговаривал ли с главным тренером?", почти всегда ответ: "Ещё нет...." Вот и сейчас, то же самое...
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beatles (Крижопіль)
20.08.2020 в 23:33
-Вах, - говорит Мистер, - кушать не могу, Кравца, говорит, хачю!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.08.2020 в 23:05
Вони пожартували.
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