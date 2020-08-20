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Кравец: С Луческу я не общался, но меня заверили, что он заинтересован в моем переходе
Форвард надеется, что тренер сможет вернуть Динамо чемпионство
- "Динамо" в этом сезоне возглавил Мирча Луческу. Как ты воспринял эту новость и чего ожидаешь от работы под руководством этого специалиста?
– Конечно, это было в какой-то мере неожиданно. Не ожидал, что тренер против которого мне приходилось играть, возглавит команду. В итоге после назначения по отзывам ребят, мне кажется, что он может дать много хорошего "Динамо".
Не в плане борьбы с "Шахтером", которого он хорошо знает. Это действительно очень хороший специалист, который работал в больших клубах и со сборными. Мне кажется, что в футбольном плане игроки и клуб "Динамо" должны от этого сотрудничества только выиграть. Надеюсь, Мирча Луческу вернет чемпионство "Динамо".
- Во время переговоров, когда стало известно об интересе "Динамо" к тебе, с Луческу не было разговора?
– С Мистером у меня не было разговора. Но я задал вопрос, заинтересован ли он в моем переходе. На всех уровнях сказали, что заинтересован. Невозможно, чтобы футболист переходил без согласия главного тренера. Я жду не дождусь сотрудничества с этим по истине очень хорошим специалистом.