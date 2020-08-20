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20-летний защитник Динамо вернется в ФК Львов
Александр Романчук покинул киевский клуб
Центральный защитник молодежной команды "Динамо" (U-21) Александр Романчук покинул киевский клуб. Об этом сообщил сам футболист в Инстаграме.
При этом, как сообщает "Динамомания", защитник может вернуться в
Напомним, что Романчук перебрался в "Динамо" летом 2018 года и выступал за команду киевлян U-21, в составе которой провел 31 матч (1 гол).
Прошлой зимой 20-летний футболист ездил на тренировочный сбор в составе первой команды "Динамо" и принимал участие в спаррингах киевлян.