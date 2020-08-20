  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 20-летний защитник Динамо вернется в ФК Львов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

20-летний защитник Динамо вернется в ФК Львов

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Романчук покинул киевский клуб

20-летний защитник Динамо вернется в ФК Львов
Новина українською

Центральный защитник молодежной команды "Динамо" (U-21) Александр Романчук покинул киевский клуб. Об этом сообщил сам футболист в Инстаграме.

При этом, как сообщает "Динамомания", защитник может вернуться в ФК "Львов", откуда два года назад он и переходил в киевский клуб.

Напомним, что Романчук перебрался в "Динамо" летом 2018 года и выступал за команду киевлян U-21, в составе которой провел 31 матч (1 гол).

Прошлой зимой 20-летний футболист ездил на тренировочный сбор в составе первой команды "Динамо" и принимал участие в спаррингах киевлян.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Романчук ФК Львов Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамомания

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...