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Главный тренер Шахтера U-19 возглавил олимпийскую сборную Кувейта
Будет ли Андрес Карраско совмещать должности, или уйдет из Шахтера, пока что неизвестно
Главный тренер юношеской команды "
Местная федерация решила сделать ставку на "испанский вектор" развития молодежных команд и кроме Карраско пригласила в сборные Кувейта U-21 и U-19 Карлеса Мартинеса и Карлоса Гонсалеса соответственно.
О том, будет ли Карраско совмещать две должности или покинет "Шахтер", не сообщается.
Напомним, что в Украине тренер работает с июля 2018-го года. Сезон-2018/19 "Шахтер" U-19 завершил на втором месте, пропустив вперед "Динамо", а прошлый сезон из-за пандемии коронавируса доигран не был (на момент остановки "горняки" также занимали второе место в таблице).