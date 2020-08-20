Главный тренер Шахтера U-19 возглавил олимпийскую сборную Кувейта

Главный тренер юношеской команды " Шахтера " U-19 Андрес Карраско назначен на пост наставника олимпийской (U-23) сборной Кувейта, сообщает испанское издание Sport.es.

Местная федерация решила сделать ставку на "испанский вектор" развития молодежных команд и кроме Карраско пригласила в сборные Кувейта U-21 и U-19 Карлеса Мартинеса и Карлоса Гонсалеса соответственно.

О том, будет ли Карраско совмещать две должности или покинет "Шахтер", не сообщается.

Напомним, что в Украине тренер работает с июля 2018-го года. Сезон-2018/19 "Шахтер" U-19 завершил на втором месте, пропустив вперед "Динамо", а прошлый сезон из-за пандемии коронавируса доигран не был (на момент остановки "горняки" также занимали второе место в таблице).