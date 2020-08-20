Гельзин: Заполучить такого тренера как Луческу мечтает любой клуб

Президент " Олимпика " Владислав Гельзин рассказал о подготовке команды к новому сезону и поделился ожиданиями от матча с "Динамо".

— На сколько Вы довольны подготовкой к новому сезону?

— Мы не укомплектовались. Не прибыли ряд игроков, которые из-за коронавируса, по той или иной причине не смогли прилететь из латиноамериканских стран. Сейчас они летят через другие страны, но на "Динамо", к сожалению, мы не успеваем их заявить. Уже на следующий тур они будут в заявке.

— Какие задания у "Олимпика" на сезон?

— Если мы, все -таки, сможем приобрести тех футболистов, если они смогут к нам добраться, ведь уже подписаны предварительные контракты, то заданием будет попадание в зону еврокубков.

— "Динамо" - один из лидеров чемпионата. Это хорошо начинать новый сезон игрой с сильным соперником?

— Нам сегодня очень сложно - в заявке всего 18 футболистов. Конечно, хорошо сыграть с теми лидерами, с которыми мы и так, потенциально, могли бы потерять очки, но на следующую игру быть в большей боевой готовности. Тем более, у нас будет пауза и мы свободно успеем подготовиться с теми новичками, что прибудут.

— Приход Мирчи Луческу в Киев добавит интереса к играм с "Динамо"?

— Заполучить такого тренера, как Луческу, мечтает любой клуб, и не только из УПЛ. Он внес особый вклад в развитие "Шахтера" и принесет не меньше полы "Динамо". Молодые ребята из тренерского штаба много почерпнут из работы с ним. Это не курсы, на которые тренера ездят на две недели, а возможность ежедневной работы с таким специалистом - тактическое, психологическое и персональное обучение. В другом месте они такого не могли бы почерпнуть. Богатый опыт Луческу - неоценимо для этих ребят.

Руководство клуба хочет только хорошего для своей команды, поэтому пригласило такого опытного и знаменитого тренера. Второй самый титулованный тренер после Валерия Васильевича Лобановского в Украине. Не понимаю неприятия некоторыми болельщиками такого решения. Если вы болельщики - болейте за команду до конца, а там посмотрим прав Игорь Михайлович или нет.

Лично мои знакомые ребята из Киева, которые болеют за "Динамо", считают, что от приглашения Луческу будет польза. Все хотят, чтобы "Динамо" играло в другой футбол, которого заслуживает клуб с таким именем. Если новому тренеру это удасться, то наш чемпионат от этого только выиграет.

Читайте также Ультрас Динамо намерены "поздравить" Луческу с первым официальным матчем

— "Динамо" Мирчи Луческу - чистый лист. Это усложняет подготовку главному тренеру?

— Конечно, это добавляет трудностей. Мы первые, кто сыграет с "Динамо" Мирчи Луческу. Думаю, новое "Динамо" еще тоже не готово до конца, да и мы недоукомплектованы. Мы считаем, что "Динамо" сильнее, но ребята будут биться и бороться, что взять хоть какие-то очки в этой игре.

— Начало матча 17:00 не совсем комфортное для футбола в такую жару…

— Жарко, но не мы диктуем такое время. Это транслятор определил.

— ВАР не будет - это плюс или минус?

— Мы играли с "Зарей" с ВАР в прошлом сезоне. Особо не скажешь, плюс это или минус. Раз уже принят ВАР в УПЛ, то он должен быть на каждом матче, чтобы все было справедливо для каждой команды.