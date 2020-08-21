Шахтёр вновь чемпион и жаркая борьба за еврокубки. Наше превью на новый сезон УПЛ

"Шахтер" снова станет чемпионом, однако на этот раз не без проблем

Предстоящий сезон для "Шахтера" будет сложнее прошлого. Главная причина - очень плотный график. Луиш Каштру многое поставил на Лигу Европы, где его футболисты дошли до полуфинала, параллельно с этим жертвуя отпуском и полноценной подготовкой к сезону. Лишь во вторник "горняки" вернулись из Германии, а уже в пятницу их ждет стартовый тур чемпионата. Да, на первых порах не нужно будет дополнительно вкатываться в сезон, но накопленная усталость даст о себе знать.

В уме также держим и групповой этап Лиги Чемпионов, который начнется в октябре (если COVID-19 позволит). Так что столь легко и непринужденно пройтись катком по сезону, как "Шахтер" делал до этого, не получится. Но несмотря на все, именно команда Каштру - главный фаворит на победу в чемпионате. К тому же, с отрывом.

Проблем у основных конкурентов, а точнее конкурента, точно не меньше, а ширина состава у Каштру такова, что можно проводить ротацию постоянно. Уверены, что в этом сезоне на первый план выйдут именно молодые игроки (особенно это касается УПЛ). Соломон уже готов сместить Тайсона с насиженного места, Бондарь может и должен появляться чаще, да и возраст Андрея Пятова дает Трубину неплохие шансы проявить себя. Наступающий сезон будет сложным для "Шахтера" в целом и для португальского наставника клуба в частности. Но вряд ли чемпионство будет упущено. Георгий Грошев

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Борьба за еврокубки обещает быть очень горячей

Битва за третье, четвёртое и пятое места в наступающем сезоне получится очень интригующей. "Заря" и "Александрия" - если не произойдёт никаких сбоев в работе клубов - не должны сильно отступить от своих позиций. Будет интересно посмотреть на "Десну", которой на старте чемпионата больше стоит задумываться о Лиге Европы, но и о чемпионате не нужно забывать, дабы потом не пришлось догонять конкурентов.

Однозначно готов к борьбе за еврокубки "Днепр-1", от которого все ожидали попадания в число пяти счастливчиков ещё по итогам прошлого сезона, однако не срослось. "Ворскла" весной показала, что её место не банальное попадание в ТОП-10. Потенциал команды и её наставника Юрия Максимова - как минимум активное участие в жизнедеятельности верхней теперь уже семёрки.

В кого верится меньше всего - так это в "Колос". Банда Руслана Костышина выдала даже для себя просто феноменальный результат в начале лета. Повторить его будет очень тяжело, учитывая, что после разделения на шестёрки ковалёвцы ментально и физически уже готовились к плей-офф, который и выиграли. Сейчас стыковых матчей не будет, в каждой встрече придётся рубиться за очки, поэтому возможности взять паузу по ходу дистанции, чтобы перевести дух накануне лобовых игр, у "Колоса" теперь нет.

К числу тех, кто останется без еврокубков, мы также отнесём "Мариуполь". При всех амбициях руководства клуба достаточно просто посмотреть на заявку команды и не забывать, как приазовцы провели летнюю трансферную кампанию. Думается, клуб ещё будет усиливаться до закрытия периода дозаявок. Иначе есть перспектива завязнуть в нижней части таблицы. Александр Рыженко

"Динамо" будет вторым. Без нервов вновь не обойдётся

Мы продолжаем ментально считать Киев безоговорочно главным претендентом на вторую строчку в таблице, однако финал прошлого сезона показал, что не всё так однозначно. Сейчас же ситуация накаляется ещё больше. Во-первых, "Динамо" переживает перестройку под Мирчу Луческу. Будет попытка ещё больше интегрировать молодёжь, которой у "бело-синих" в достатке, но характера победителей пока не хватает. Плюс всё ещё неясно, станет ли сам румынский наставник своим в Киеве: сможет ли реализовать он все свои идеи, да и остались ли они у него в 75 лет.

Кто способен бросить вызов "динамовцам"? В этот список, прежде всего, отнесём "Александрию" и "Десну". Владимир Шаран летом практически сохранил основную обойму, а без еврокубкового балласта может сосредоточиться на чемпионате. У Александра Рябоконя с составом также полный порядок. В прошлом сезоне команда осваивалась среди топов украинского футбола, а сейчас может чувствовать себя здесь более уверенно. Да, есть фактор еврокубков, но там "северяне" вряд ли задержатся надолго. "Заря"? Немного дестабилизирует будущее регулярные инсайды о финансовых проблемах клуба, поэтому с уверенностью о борьбе за ЛЧ говорить довольно трудно.

Но в любом случае всё будет зависеть от самого "Динамо": на что способна команда с шестью атакующими полузащитниками? Хватит ли новоприбывшим уверенности в себе для побед над "Зарёй" или "Десной" (не говоря уже о "Шахтёре") а не только выигрышей над командами ниже пятого места? Александр Рыженко

Новички УПЛ делают громкие заявления. Но что они готовы предложить на деле?

Вы многое потеряли, если не следили за прошлым сезоном Первой лиги. Давно, а возможно и никогда, не было такой интриги, и команды до последнего тура сражались за места в призовой тройке. По итогу, сильнейшие обошли всех и "Минай", "Рух" и "Ингулец" получили право сыграть в УПЛ. Каждый из коллективов - амбициозен и колоритен, а их владельцы всегда мастера дать жару в интервью. Вот только смогут ли они надолго прописаться в элите?

Как было сказано выше, сезон в Первой Лиге был очень насыщенным, а концовка турнира проходила в очень плотном графике. Все прибывшие потратили немало сил, чтобы сохранить места на пьедестале и к первым турам УПЛ подойдут не в лучших кондициях. Не стоит ждать от них больших свершений вначале, так как свои лучшие игры они должны будут показать уже после зимы.

Многое также будет зависеть от их входящих трансферов. Будем откровенны, блистать в ПФЛ и показывать уровень в высшем дивизионе - разные вещи. На данный момент, ни одна из команд не обладает достаточными ресурсами для, условно говоря, борьбы за пятое-шестое места. Благо для новичков, это понимают и владельцы, которые уверяют - трансферы будут. "Минай", в подтверждение этого, уже заключил контракт с Денисом Кожановым. Он два сезона подряд зажигал в футболке "Волыни", а теперь снова сможет сыграть в УПЛ, где своим опытом точно поможет команде Кобина. Одним словом, игра и результаты новичков дивизиона - настоящая интрига, за которой будет очень любопытно наблюдать. Георгий Грошев

Кто станет открытием сезона?

Несмотря на пессимизм Грошева в разделе выше, есть ощущение, что кто-то из дебютантов УПЛ приятно удивить сможет. Общественнность вообще почему-то очень неоднозначно воспринимает успехи команд, которые только повышаются в классе: словно "Колос", а ранее "Десна" и "Мариуполь" в Премьер-лигу попадают из чемпионата Татарбунарского района. Да, этой осенью на дебютантах скажется фактор усталости из-за изнурительного сезона в Первой лиге. Но по ходу чемпионата ситуация будет выравниваться. Поэтому не удивляйтесь, если весной условный "Рух" или "Ингулец" всё-таки запрыгнут в квалификацию Лиги конференций. По крайней мере, мы вас предупредили.

Наверное, главным открытием сезона станет не какая-то отдельная команда, а весь украинский чемпионат и его конкурентоспособность. Это ещё пару лет назад в нашей элите были финансово нестабильные команды, в которые футболисты шли лишь бы поиграть и сохранить для себя место на уровне УПЛ. Сейчас таких практически нет. Даже Игорь Климовский при всей скромности возможностей "Олимпика" неспеша ведёт построение коллектива с прицелом на борьбу хотя бы в нижней половине таблицы. Поэтому будет интересно. Александр Рыженко

ФК "Львов" может верить только в чудо

Вероятнее всего, следующим летом украинский чемпионат покинет еще один львовский коллектив. ФК "Львов" завершил чемпионат на предпоследней строчке и сохранил свое место в элите лишь благодаря еще более нестабильным "Карпатам". В наступающем сезоне вряд ли кто-то бросит им спасительный круг.

За короткое летнее межсезонье команду покинули семь игроков. Из замен был взят футболист сборной Эстонии. Тяжело представить, кто будет заменять Сарнавского, неоднократно спасавшего львовян в тяжелых ситуациях. Приймак, Гончар и Татарков - также занимали важное место во "Львове" и теперь их в команде нет. И что с таким вот набором проблем делать Георгию Цецадзе?

Фигура главного тренера также оставляет вопросы. За отведенные ему пять матчей, побед добыть он не успел, пытался внедрить схему с тремя защитниками, что получалось с трудом, и в целом оставил спорные впечатления. "Львову" не привыкать менять тренеров как перчатки, потому не удивимся, если грузинский наставник не отработает сезон до конца, а "сине-золотые" займут последнюю строчку. Пока что все указывает именно на это. Георгий Грошев

Стартовая тренерская отставка - чья голова полетит первой?

На данном этапе это больше гадание на кофейной гуще, но можно составить шорт-лист претендентов, кто покинет свои рабочие места в течение ближайших месяцев. Давайте коротко пройдёмся по ним.

Мирча Луческу - тут, пожалуй, всё ясно. Давление со стороны общественности, а также провальный старт могут стоить румынскому старичку поста. Возможно, он даже сам решит покинуть столицу Украины.

Дмитрий Михайленко - в течение лета ходили слухи, что у специалиста уже нет иммунитета от руководства клуба. Этим и был вызван главный сериал межсезонья с возможной заменой тренера в "Днепре-1" и "Заре". Поэтому какой-то завал днепрян в дебюте чемпионата может сказаться на изменениях на тренерском мостике днепрян.

Георгий Цецадзе - тут всё предельно ясно: это "Львов", которому многого не нужно, чтобы сменить коней на переправе. А при одной из худших комплектаций лиги и ещё легче ожидать провала Цецадзе в стартующем чемпионате Украины. Александр Рыженко

Не только Жуниор Мораес претендент на звание лучшего снайпера УПЛ

Еще одной интригой приближающегося чемпионата станет борьба за золотую бутсу. Последние два года Жуниор Мораес был безальтернативно лучшим, что и подтверждали его 19 и 20 голов. К сезону он снова подходит основным нападающим лучшей команды Украины, а значит - главным претендентом на награду. Однако его, как и Виктора Цыганкова, который, если не травмирован, забивает регулярно и много, вынесем за скобки. Поговорим о двух других кандидатах.

Первый - Богдан Леднев. В прошлом сезоне полузащитник удивил многих в составе "Зари", проведя практически эталонную первую часть чемпионата. Вернувшись в Киев, на него не мог не обратить внимание Мирча Луческу и мы уверены, что Богдан будет получать свое игровое время. Его основная позиция - атакующий полузащитник, а игроки такого амплуа в команде румынского тренера всегда забивали пачками. Далеко за примерами ходить не нужно. Вспомните, как часто отличался Жадсон, сколько раз Мхитарян и Тейшейра становились лучшими бомбардирами УПЛ. Почему бы Ледневу не повторить их путь? Талантом он не обделен.

Также выделим Александра Филиппова. Разноплановый форвард "Десны" засиял новыми красками в прошлом сезоне, однако недавно был проигнорирован со стороны тренерского штаба сборной. Справедливо? Не совсем. Теперь у нападающего будет еще больше мотивации, а значит соперникам стоит его опасаться. С атакой у "Десны" всегда было все хорошо, а летом еще и подписали Михаила Мудрика, который, если не будет перетягивать одеяло на себя любимого, может стать отличным подносчиком снарядов. Сейчас все в ногах Филиппова - если он продолжит регулярно огорчать голкиперов соперника, то Андрей Шевченко не сможет продолжать его игнорировать. Георгий Грошев

Прогноз на итоговую таблицу сезона

Грошев Рыженко "Шахтёр" "Шахтёр" "Динамо" "Динамо" "Десна" "Александрия" "Заря" "Десна" "Днепр-1" "Заря" "Мариуполь" "Ворскла" "Александрия" "Днепр-1" "Ворскла" "Рух" "Ингулец" "Ингулец" "Колос" "Колос" "Рух" "Мариуполь" "Олимпик" "Минай" "Минай" "Олимпик" "Львов" "Львов"

Использованы фото ФК "Динамо", ФК "Заря", ФК "Ингулец" и ФК "Шахтёр"