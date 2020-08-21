Синяя и тоже с полосками: киевское Динамо представило обновленную выездную форму

Вчера "Динамо" и New Balance представили комплект домашней игровой формы сезона 2020/21. Сегодня пресс-служба киевлян презентовала обновленный комплект выездной экипировки новой кампании. Уже сегодня, в рамках первого тура нового чемпионата, динамовцы сыграют в этих футболках с "Олимпиком".

Ткань NB DRY быстро отводит влагу от тела и быстро высыхает, плетение на спине обеспечивает лучший теплообмен, а сама футболка имеет улучшенную аэродинамику и не мешает движениям во время матча.

Домашняя форма – сине-голубые полосы на белом, выездная – голубые полосы на синем, в этом году New Balance впервые представит третий комплект игровой формы "Динамо".