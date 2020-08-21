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Синяя и тоже с полосками: киевское Динамо представило обновленную выездную форму

Премьер-лига
(1 голосов)

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Синяя и тоже с полосками: киевское Динамо представило обновленную выездную форму
Новина українською

Вчера "Динамо" и New Balance представили комплект домашней игровой формы сезона 2020/21. Сегодня пресс-служба киевлян презентовала обновленный комплект выездной экипировки новой кампании. Уже сегодня, в рамках первого тура нового чемпионата, динамовцы сыграют в этих футболках с "Олимпиком".

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Ткань NB DRY быстро отводит влагу от тела и быстро высыхает, плетение на спине обеспечивает лучший теплообмен, а сама футболка имеет улучшенную аэродинамику и не мешает движениям во время матча.

Домашняя форма – сине-голубые полосы на белом, выездная – голубые полосы на синем, в этом году New Balance впервые представит третий комплект игровой формы "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) футбольная форма
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Источник:
Динамо

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Комментарии (3)
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Pikuly (Малин)
21.08.2020 в 09:54
Хай хоч голі бігають. Лише б з групи ЛЄ вийшли.І відставання від Шахтаря не 20 очок, а 5 принаймні.Форма у футбол не грає.
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Mexxxxx (Просяная)
21.08.2020 в 09:54
Выездная - классная, ничего не скажешь.
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yunguvnor (м. Чернігів)
21.08.2020 в 09:51
А оця хороша. Принаймні, не виглядає як поношена тільняшка.
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