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Синяя и тоже с полосками: киевское Динамо представило обновленную выездную форму
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Вчера "Динамо" и New Balance представили комплект домашней игровой формы сезона 2020/21. Сегодня пресс-служба киевлян презентовала обновленный комплект выездной экипировки новой кампании. Уже сегодня, в рамках первого тура нового чемпионата, динамовцы сыграют в этих футболках с "Олимпиком".
Ткань NB DRY быстро отводит влагу от тела и быстро высыхает, плетение на спине обеспечивает лучший теплообмен, а сама футболка имеет улучшенную аэродинамику и не мешает движениям во время матча.
Зустрічайте нову виїзну форму «Динамо» Київ!#Dynamo #Kyiv #NewBalance@newbalance @NBFootball pic.twitter.com/cUdQAcnUnN— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 21, 2020
Домашняя форма – сине-голубые полосы на белом, выездная – голубые полосы на синем, в этом году New Balance впервые представит третий комплект игровой формы "Динамо".