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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: стартовый тур УПЛ состоится не в полном объеме

Премьер-лига
(3 голосов)

Что это значит?

Источник: стартовый тур УПЛ состоится не в полном объеме
Новина українською

Стартовый тур УПЛ состоится не в полном объеме – об этом сообщает журналист Игорь Бурбас. По его информации, в футбольном клубе "Львов" обнаружено 6 случаев коронавируса, из них как минимум 4 – это футболисты первой команды.

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Соответственно, матч с "Минаем" перенесут на неопределенный срок.

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В статье: ФК Львов УПЛ Украинская Премьер-лига ФК Минай Львов Минай коронавирус
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Комментарии (4)
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Їжак Сергій (Маріуполь)
21.08.2020 в 14:06
То львівські Карпати,то карпатські Леви...
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Ігор Холост (Львов)
21.08.2020 в 13:52
Починається...то ще походу квіточки...
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Hugo64 (PARIS)
21.08.2020 в 12:14
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+1
0
ShtanGa (Славське)
21.08.2020 в 12:06
Шкода
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