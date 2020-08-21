Премьер-лига
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Источник: стартовый тур УПЛ состоится не в полном объеме
Что это значит?
Стартовый тур УПЛ состоится не в полном объеме – об этом сообщает журналист Игорь Бурбас. По его информации, в футбольном клубе "Львов" обнаружено 6 случаев коронавируса, из них как минимум 4 – это футболисты первой команды.
Соответственно, матч с "Минаем" перенесут на неопределенный срок.
Стартовий тур УПЛ відбудеться не у повному обсязі. У ФК Львів 6 позитивних тестів на Ковід-19, з них як мінімум 4 - це гравці першої команди. Відповідно матч з Минаєм перенесуть на невизначений термін.— Igor Burbas (@iburbas) August 21, 2020
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Комментарии (4)
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Їжак Сергій (Маріуполь)
21.08.2020 в 14:06
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Ігор Холост (Львов)
21.08.2020 в 13:52
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Hugo64 (PARIS)
21.08.2020 в 12:14
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ShtanGa (Славське)
21.08.2020 в 12:06
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