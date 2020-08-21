Источник: стартовый тур УПЛ состоится не в полном объеме

Стартовый тур УПЛ состоится не в полном объеме – об этом сообщает журналист Игорь Бурбас. По его информации, в футбольном клубе "Львов" обнаружено 6 случаев коронавируса, из них как минимум 4 – это футболисты первой команды.

Соответственно, матч с "Минаем" перенесут на неопределенный срок.