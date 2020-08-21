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Минай усилился игроком молодежной сборной Хорватии

Премьер-лига
(1 голосов)

Молодой и талантливый игрок не помешает дебютанту УПЛ

Минай усилился игроком молодежной сборной Хорватии
Новина українською

20-летний защитник Мислав Матич перешел в "Минай", сообщает закарпатский клуб в своем Интстаграм.

Ранее Матич вызывался в юношескую сборную Хорватии, за которую провел 3 матча.

Центральный защитник перебрался в УПЛ из загребской "Локомотивы". Рост игрока - 195 см.

Напомним, что "Минай" должен был дебютировать в УПЛ на этих выходных матчем со "Львовом", но у "сине-золотых" обнаружено 6 случаев коронавируса, из них как минимум 4 – это футболисты первой команды.

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В статье: трансферы ФК Минай
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Комментарии (3)
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gudWin
21.08.2020 в 15:23
Знайомство із командою відбудеться в неділю у церкві)
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+3
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Romerik (YNWA)
21.08.2020 в 16:43
А потім, коли результати підуть різко в низ, пацанам прийдеться перед каждою ігрою ходити в церкву, перед каждою ігрою...перед каждою....перед каждою ігрою прийдеться ходити до церкви...
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0
0
Onside (Чернігів)
21.08.2020 в 14:53
Вони для фото презентуючому хоч табуреточку б поставили...
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+3
0


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