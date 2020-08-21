Минай усилился игроком молодежной сборной Хорватии

20-летний защитник Мислав Матич перешел в "Минай", сообщает закарпатский клуб в своем Интстаграм.

Ранее Матич вызывался в юношескую сборную Хорватии, за которую провел 3 матча.

Центральный защитник перебрался в УПЛ из загребской "Локомотивы". Рост игрока - 195 см.

Напомним, что "Минай" должен был дебютировать в УПЛ на этих выходных матчем со "Львовом", но у "сине-золотых" обнаружено 6 случаев коронавируса, из них как минимум 4 – это футболисты первой команды.