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Официально: Матч Львов - Минай перенесен

Премьер-лига
(2 голосов)

Дебют закарпатской команды в УПЛ откладывается

Официально: Матч Львов - Минай перенесен
Новина українською

Матч 1 тура Favbet Лиги "Львов" - "Минай" по решению Дирекции УПЛ перенесен на более поздний срок.

Причина - тестирования на COVID-19 обнаружили положительные результаты у отдельных игроков ПФК "Львов". Согласно полученной информации, инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции.

Руководство Украинской ассоциации футбола и Украинской Премьер-Лиги было оперативно проинформировано о ситуации в лагере львовской команды.

Решение о дате проведения и времени начала матча 1 тура Favbet Лиги "Львов" - "Минай" будет принято дополнительно.

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В статье: ФК Львов УПЛ Минай
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Источник:
УПЛ
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Комментарии (3)
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Мангол (Sumy)
21.08.2020 в 15:04
як це вже заЪбало!
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+2
0
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Prideman (Lviv)
21.08.2020 в 16:23
це точно
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+1
0
yunguvnor (м. Чернігів)
21.08.2020 в 14:59
Значить, інфікованих більше двох. Все в порядку, відновляться, ніде ся не дінут.
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0
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