Официально: Матч Львов - Минай перенесен

Матч 1 тура Favbet Лиги "Львов" - "Минай" по решению Дирекции УПЛ перенесен на более поздний срок.

Причина - тестирования на COVID-19 обнаружили положительные результаты у отдельных игроков ПФК "Львов". Согласно полученной информации, инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции.

Руководство Украинской ассоциации футбола и Украинской Премьер-Лиги было оперативно проинформировано о ситуации в лагере львовской команды.

Решение о дате проведения и времени начала матча 1 тура Favbet Лиги "Львов" - "Минай" будет принято дополнительно.