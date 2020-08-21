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Валерий Федорчук в заявке Руха на матчи УПЛ
Опытный игрок может помочь львовянам
Львовский "Рух" внес в заявку на сезон бывшего полузащитника "Мариуполя" - Валерия Федорчука.
В прошлом сезоне УПЛ хавбек провел 27 матчей.
Про подробности контракта "Руха" с 31-летним Федорчуком пока не сообщается.
Также отметим, что в заявке "Руха" появился защитник Вадим Парамонов, который в прошлом чемпионате играл за "Колос" и провел 22 матча.
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Источник:УПЛ
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Prideman (Lviv)
21.08.2020 в 16:28
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