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Валерий Федорчук в заявке Руха на матчи УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Опытный игрок может помочь львовянам

Валерий Федорчук в заявке Руха на матчи УПЛ
Новина українською

Львовский "Рух" внес в заявку на сезон бывшего полузащитника "Мариуполя" - Валерия Федорчука.

В прошлом сезоне УПЛ хавбек провел 27 матчей.

Про подробности контракта "Руха" с 31-летним Федорчуком пока не сообщается.

Также отметим, что в заявке "Руха" появился защитник Вадим Парамонов, который в прошлом чемпионате играл за "Колос" и провел 22 матча.

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В статье: Валерий Федорчук трансферы Рух (Львов)
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Источник:
УПЛ
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Комментарии (1)
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Prideman (Lviv)
21.08.2020 в 16:28
Потрібно ще підсилитися
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