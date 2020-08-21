Валерий Федорчук в заявке Руха на матчи УПЛ

Львовский "Рух" внес в заявку на сезон бывшего полузащитника "Мариуполя" - Валерия Федорчука.

В прошлом сезоне УПЛ хавбек провел 27 матчей.

Про подробности контракта "Руха" с 31-летним Федорчуком пока не сообщается.

Также отметим, что в заявке "Руха" появился защитник Вадим Парамонов, который в прошлом чемпионате играл за "Колос" и провел 22 матча.