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Лавриненко о трансферах Ингульца: Чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб из Петрово уверен, что еще будет время на селекцию

Лавриненко о трансферах Ингульца: Чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное
Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко в эфире ТК "Футбол" рассказал о возможных трансферах команды и ситуации со стадионом.

"Скажу фразой из мультика Простоквашино: для того, чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное. Мы сначала отталкиваемся от того, чтобы сохранить свой состав и костяк. Благодаря тому, что трансферное окно продлено до 4 октября, у нас будет время провести селекционную работу. Надеюсь, что еще увижу новичков в команде, которые смогут создать конкуренцию и усилить нас.

Мы с пониманием относимся, к тому, что не сможем играть дома. Хотелось бы выступать при своих болельщиках в Петрово, но мы понимаем, что наш стадион не может принимать матчи Премьер-Лиги. Ждем, чтобы достроился новый стадион и весной уже сможем играть на нем. Это не новость для нас, мы уже были готовы к этому. Нас в Кропивницком многие знают, любят и уважают. Надеюсь, если будет возможность, к нам придут на матчи и поддержат", - сказал Лавриненко.

Напомним, что "Ингулец" стартуетв УПЛ матчем с "Днепром-1", который состоится в воскресенье 23 августа.

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
ТК Футбол

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