Лавриненко о трансферах Ингульца: Чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное

Главный тренер " Ингульца " Сергей Лавриненко в эфире ТК "Футбол" рассказал о возможных трансферах команды и ситуации со стадионом.

"Скажу фразой из мультика Простоквашино: для того, чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное. Мы сначала отталкиваемся от того, чтобы сохранить свой состав и костяк. Благодаря тому, что трансферное окно продлено до 4 октября, у нас будет время провести селекционную работу. Надеюсь, что еще увижу новичков в команде, которые смогут создать конкуренцию и усилить нас.

Мы с пониманием относимся, к тому, что не сможем играть дома. Хотелось бы выступать при своих болельщиках в Петрово, но мы понимаем, что наш стадион не может принимать матчи Премьер-Лиги. Ждем, чтобы достроился новый стадион и весной уже сможем играть на нем. Это не новость для нас, мы уже были готовы к этому. Нас в Кропивницком многие знают, любят и уважают. Надеюсь, если будет возможность, к нам придут на матчи и поддержат", - сказал Лавриненко.

Напомним, что "Ингулец" стартуетв УПЛ матчем с "Днепром-1", который состоится в воскресенье 23 августа.