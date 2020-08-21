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Первый матч Луческу: стартовый состав Динамо на матч с Олимпиком

Премьер-лига
(6 голосов)

Центр обороны может удивить

Первый матч Луческу: стартовый состав Динамо на матч с Олимпиком
Новина українською

Сегодня в 17:00 начнется первый матч нового сезона УПЛ, в котором "Олимпик" примет "Динамо".

Наставник киевлян Мирча Луческу выставил на игру такой состав.

Динамо: Бущан, Кендзера, Тымчик, Сирота, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Супряга

Запас: Бойко, Забарный, Андриевский, Родригеш, Леднев, Цыганков, Дуэлунд, Булеца, Соль

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев)
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Комментарии (8)
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gavrik (Сумы)
21.08.2020 в 17:26
Я думав Соля вже вигнали
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v.grischuk (Винница)
21.08.2020 в 16:34
Норм. Ещё бы Леднева вместо Де Пены и огонь! Посмотрим. Интересно должно быть!
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0
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Dimka26 (Чернигов)
21.08.2020 в 16:44
Это игроки разных позиций
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0
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Romerik (YNWA)
21.08.2020 в 16:51
Но ведь хочет человек поставить туда Леднева ... Че прицепился к нему...
+1
0
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gudWin
21.08.2020 в 16:53
Посмотрим первую официальную игру Луческу на "Футбол 2")
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0
0
oleg dynamo (львівська)
21.08.2020 в 16:33
А де Попов?Що з ним?А склад як склад,подивимся....
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0
0
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Hugo64 (PARIS)
21.08.2020 в 16:52
травма
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0
0
oleg dynamo (львівська)
21.08.2020 в 16:56
подякував
0
0


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