Премьер-лига
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Первый матч Луческу: стартовый состав Динамо на матч с Олимпиком
Центр обороны может удивить
Сегодня в 17:00 начнется первый матч нового сезона
Наставник киевлян Мирча Луческу выставил на игру такой состав.
Динамо: Бущан, Кендзера, Тымчик, Сирота, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Супряга
Запас: Бойко, Забарный, Андриевский, Родригеш, Леднев, Цыганков, Дуэлунд, Булеца, Соль
Напомним, что UA-Футбол проведет
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Комментарии (8)
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gavrik (Сумы)
21.08.2020 в 17:26
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v.grischuk (Винница)
21.08.2020 в 16:34
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Dimka26 (Чернигов)
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Romerik (YNWA)
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gudWin
21.08.2020 в 16:53
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oleg dynamo (львівська)
21.08.2020 в 16:33
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Hugo64 (PARIS)
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oleg dynamo (львівська)
21.08.2020 в 16:56
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