Рух попрощался с центральным защитником

Львовский " Рух " прекратил сотрудничество с 21-летним центральным защитником Русланом Марушкой.

Контракт с игроком разорван по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что защитник присоединился к "желто-черным" зимой 2019-го года. За полтора сезона Руслан сыграл в 20-ти матчах Первой лиги и Кубка Украины и отдал один ассист, при этом пропустив заключительную часть прошлого сезона из-за травмы.