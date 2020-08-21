Премьер-лига
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Рух попрощался с центральным защитником
Руслан Марушка покинул львовский клуб
Львовский "
Контракт с игроком разорван по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что защитник присоединился к "желто-черным" зимой 2019-го года. За полтора сезона Руслан сыграл в 20-ти матчах Первой лиги и Кубка Украины и отдал один ассист, при этом пропустив заключительную часть прошлого сезона из-за травмы.
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Источник:ФК Рух
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