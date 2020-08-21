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Рух попрощался с центральным защитником

Премьер-лига
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Руслан Марушка покинул львовский клуб

Рух попрощался с центральным защитником
Новина українською

Львовский "Рух" прекратил сотрудничество с 21-летним центральным защитником Русланом Марушкой.

Контракт с игроком разорван по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что защитник присоединился к "желто-черным" зимой 2019-го года. За полтора сезона Руслан сыграл в 20-ти матчах Первой лиги и Кубка Украины и отдал один ассист, при этом пропустив заключительную часть прошлого сезона из-за травмы.

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В статье: Рух (Львов) Руслан Марушка
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Источник:
ФК Рух

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