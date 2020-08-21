Премьер-лига
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Ультрас Динамо прорвались на стадион и зарядили: "Суркис – ху@@о. Луческу - уходи"
Впрочем, акция завершилась довольно быстро
Ультрас "Динамо" прорвались на стадион имени Валерия Лобановского, где киевляне проводят
Болельщики зажгли фаеры и скандировали речевки: "Суркисы – позор "Динамо". Суркис – ху##о. Лалалала. Луческу, go away (уходи)".
Отмечается, что нарушители покинули чашу стадиона до завершения первого тайма.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (25)
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oda1979 (Запорожье)
21.08.2020 в 20:29
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royalstas (Вінниця)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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ShtanGa (Славське)
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batkomaxno555 (Никополь)
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Динамо-машина (Киев)
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yunguvnor (м. Чернігів)
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