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Премьер-лига

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Ультрас Динамо прорвались на стадион и зарядили: "Суркис – ху@@о. Луческу - уходи"

Премьер-лига
(5 голосов)

Впрочем, акция завершилась довольно быстро

Ультрас Динамо прорвались на стадион и зарядили: "Суркис – ху@@о. Луческу - уходи"
Новина українською

Ультрас "Динамо" прорвались на стадион имени Валерия Лобановского, где киевляне проводят матч 1-го тура УПЛ с "Олимпиком" (2:1 после первого тайма).

Болельщики зажгли фаеры и скандировали речевки: "Суркисы – позор "Динамо". Суркис – ху##о. Лалалала. Луческу, go away (уходи)".

Отмечается, что нарушители покинули чашу стадиона до завершения первого тайма.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Олимпик (Донецк) Динамо (Киев)
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(5 голосов)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (25)
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oda1979 (Запорожье)
21.08.2020 в 20:29
Настоящие мужички!!!! Команда услышав этот «заряд» встрепенулась и выдалв первую победу в сезоне!!!
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0
0
royalstas (Вінниця)
21.08.2020 в 20:21
Ржав у весь голос коли почув заряд Суркіс ху**о))) Відразу ж захотілось до пацанів приєднатись!)
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+2
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
21.08.2020 в 19:40
Абсолютно правильні слова кричали ультрас ДК - співпадають з нинішньою реальністю що ж, деякі просто не помічають реапьності, живучи у 2020 в Україні у "рожевих" окулярах ні війни, ні "ползучего" реваншизму, ні дядей-олігархів, виймаючих для клубу і вболівальних гривню з кишені а натомість кладучи в кишеню долар...
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+3
-2
Барсоман (Клевань-Зоря)
21.08.2020 в 19:24
Придурки тітухани проплачені
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+3
-4
ShtanGa (Славське)
21.08.2020 в 19:23
Териконом пахне
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+2
-4
ShtanGa (Славське)
21.08.2020 в 19:16
Дуческо до зими, п Сукріс без офшора нульовий
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+2
-3
batkomaxno555 (Никополь)
21.08.2020 в 19:07
эй вы стадо придуркас уходите вон из киева мусор дорожний и не мешайте человеку работать!
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+4
-6
ShtanGa (Славське)
21.08.2020 в 19:16
Сам такий
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+4
-3
avatar
Динамо-машина (Киев)
21.08.2020 в 20:15
Ты гавно никопольское, не лезь в дела Киева, столице наср*ть на твоё мнение.
Ответить
0
-2
yunguvnor (м. Чернігів)
21.08.2020 в 19:02
О, прилетіло стадо лизунів породи "мусор". Ви опущені баклани, бєняботи. Працюйте за Роллтон, тєрпілам суджено терпіти.
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+1
-6
Alex.696 (Немирів)
21.08.2020 в 19:55
От тебе ковбасить!)))
Ответить
0
-1
Unselfish (Белая Церковь )
21.08.2020 в 18:56
УВ авторы, на хайпе далеко не выедешь... "Суркис - ганьба Динамо", это кричали ультрас, а не то, что вы написали в заголовке, бездари... А в это время Динамо выиграло 4:1 и по игре выглядели лучше Динамо Михи и Хаца. Мне увиденное понравилось. Надеюсь далее будет лучше.
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+5
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
21.08.2020 в 18:48
Стадо баранов!
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+9
-8
ShtanGa (Славське)
21.08.2020 в 19:18
Сам баран
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+3
-4
yunguvnor (м. Чернігів)
21.08.2020 в 18:45
Суркіси - ганьба футболу. Ненавиджу Кієв, але ультрі за акцію дякую. Український футбол не має бути бандитським. Час виносити цих сволочів на ножах. Дістали.
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+5
-12
Unselfish (Белая Церковь )
21.08.2020 в 18:53
Ну то сиди в своём Чернигове и не воняй здесь. Сильно презик Десны свои состояния честно заработал. Залей хлебало бетоном и не вякай, чмо.
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+7
-6
yunguvnor (м. Чернігів)
21.08.2020 в 19:00
Я нє-понімаю по-собачьєму, ґоворітє по-чєловєчєскі.
+3
-8
Гаринча (Киев)
21.08.2020 в 19:01
Выноситель, штаны постирай))
Ответить
+4
-3
ShtanGa (Славське)
21.08.2020 в 19:18
Правильна думка
Ответить
+2
-2
Unselfish (Белая Церковь )
21.08.2020 в 19:36
Тобі, дауну, можу українською. Закрий хлєбало, сцуко обісране. Сиди в своєму Чернігові і не патякай, жертва аборту... Так для твоєї нікчемо відсталої подібності мозку буде зрозуміліше??? Свиня недорізана...
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+1
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.08.2020 в 18:42
Мозгов нет это только и остаётся как орать. Стадо
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+10
-7
yunguvnor (м. Чернігів)
21.08.2020 в 18:59
Ти родом з Кіровоґрада, лошок, ти серйозно когось називаєш стадом?)
Ответить
+3
-6
ShtanGa (Славське)
21.08.2020 в 19:22
Воно з жовтих вод
+1
-2
ВиктАн
21.08.2020 в 19:50
А чем тебе Кировоградщина не угодила? Не позорь Чернигов)
+3
-1
avatar
ascent (Луксор)
21.08.2020 в 18:13
Да наоборот же всё!
Ответить
+5
-2


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