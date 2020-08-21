Ультрас Динамо прорвались на стадион и зарядили: "Суркис – ху@@о. Луческу - уходи"

УВ авторы, на хайпе далеко не выедешь... "Суркис - ганьба Динамо", это кричали ультрас, а не то, что вы написали в заголовке, бездари... А в это время Динамо выиграло 4:1 и по игре выглядели лучше Динамо Михи и Хаца. Мне увиденное понравилось. Надеюсь далее будет лучше.