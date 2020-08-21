Олимпик - Динамо 1:4. Темп задан, или Не идеально, но вполне уверенно

Такие матчи принято называть – победа на классе. "Динамо" действительно почти по всем показателям превзошло соперника из Донецка, реализовав несколько верных шансов. Изменения по сравнению с командой Михайличенко уже видны, особенно в плане контроля мяча. Но не обошлось и без ошибок (на них надо остановиться подробнее), идеальной игру команды Луческу никак нельзя назвать. Еще и "Олимпик", который явно не готов к сезону, особенно провалив дебют и несколько периодов в середине встречи. "Олимпийцы" несколько раз потревожили вице-чемпиона, и высокого темпа не выдержали.

С первых минут киевляне показали свой настрой и желание обыграть "Олимпик", получилось у "бело-синих" несколько качественных комбинаций с ударами по воротам. Подопечные Климовского не ожидали такого старта. Выделялся на поле Супряга, первый его пас пяткой получился красивым и острым, но защитники смогли прочитать момент. Затем Владислав не попал по воротам с нескольких метров – хороший пас с левого края отдавал Де Пена.

Первый гол команда Луческу забила после еще одной передачи с левого фланга, ассистентом выступил уже Караваев, точно положив мяч на голову Буяльскому. Виталий пробил из пределов вратарской, защитники просто потеряли его из виду. А второй гол стал еще более парадоксальным, с точки зрения обороны "олимпийцев". Завийский переправил мяч в свои ворота после очередного заброса круглого с левого края. Луческу улыбался и не скрывал радости.

К 16-й минуте дончане горели 0:2, не создав ни одного более-менее опасного момента. Тем не менее, номинальные хозяева успокоились и смогли перевести игру на половину поля "Динамо". Столичная команда почему-то позволила это сделать, расслабившись или взяв передышку. Неожиданный навес прошел у "Олимпика" в штрафную, Политыло оказался без опеки и переправил мяч в дальний угол – 1:2. Гол получился очень похожим на дебютный мяч во встрече.

В дальнейшем игра выровнялась. Дончане почувствовали, что могут играть и забивать "Динамо", а киевляне стали дорожить мячом, действовать более осторожно. Прошел обмен хорошими моментами – Супряга не реализовал выход один на один с голкипером, а Зотько в штрафной после паса Политыло пробил в руки Бущану. Буяльский пробивал из выгодной позиции чуть выше ворот. Шахаб опередил Сироту и пробивал (переправлял мяч) в ближний угол, впрочем, не попал иранский форвард. Перспективный штрафной заработал Цитаишвили и Де Пена пробил очень неплохо, вратарь среагировал.

И все же "бело-синие" были ближе к успеху, хладнокровнее выглядели подопечные Луческу, хотя и играли по счету. В начале второго тайма "Олимпик" добавил, на некоторое время даже перехватил инициативу и провел несколько комбинаций, но забить третий раз смогло "Динамо". Родригес (он заменил в перерыве Цитаишвили) бросил в прорыв Буяльского, который из пределов штрафной прострелил в центр на Супрягу, форвард не лучшим образом, однако адресовал мяч в ворота.

Не завершил Супряга следующий момент, еще один выход один на один с голкипером. Заметно старался Супряга, при этом нервничал, спешил и не мог реализовать фантастические шансы. Хорошо вошел в игру Родригес, который наносил два опасных удара и оказался полезным в подыгрыше. Именно после его паса последний матч забил Цыганков, все для этого мяча сделал Родригес, еще и показав великолепный дриблинг.

Довольно целостное впечатление оставили киевляне (за исключением нескольких периодов отмеченных выше), в этом направлении можно и необходимо работать. После игры создалось такое впечатление. И еще - особую роль в "Динамо" теперь играет Виталий Буяльский, став настоящим лидером команды. В центре поля хавбек действовал выше всяких похвал, а также проявил себя как плеймейкер, ассистент и даже форвард.

С уверенной победы начинают киевляне сезон, показав определенный прогресс, хотя воздержимся от большого количества комплиментов. Пока это только одна победа над вдруг растерявшимся соперником. Дальше будет сложнее.

УПЛ. 1-й тур

Киев. Стадион "Динамо" им. В. Лобановского

Главный арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье)

"Олимпик" Донецк - "Динамо" Киев 1:4

Голы: Политыло 23 - Буяльский 8, Завийский 16 (авт.), Супряга 56, Цыганков 87

Динамо: Бущан - Тымчик, Сирота, Кендзера, Караваев - Сидорчук - Цитаишвили (Родригес 46), Шапаренко (Андриевский 86), Буяльский, Де Пена (Цыганков 74) - Супряга (Дуэлунд 86).

Олимпик: Кичак - Е. Пасич (Кириленко 80), Зотько, Снурницын (Неплях 80), Лебеденко - Завийский, Политыло, Тейшейра, Чогадзе (Лукьянчук 74) - Романовский (Кравчук 74) - Шахаб (Баланюк 66).

Предупреждения: Де Пена 65