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Олимпик - Динамо 1:4. Темп задан, или Не идеально, но вполне уверенно

Премьер-лига
(2 голосов)

Лидерство Буяльского, радость Луческу и нервозность Супряги

Олимпик - Динамо 1:4. Темп задан, или Не идеально, но вполне уверенно
UA-Футбол
Новина українською

Такие матчи принято называть – победа на классе. "Динамо" действительно почти по всем показателям превзошло соперника из Донецка, реализовав несколько верных шансов. Изменения по сравнению с командой Михайличенко уже видны, особенно в плане контроля мяча. Но не обошлось и без ошибок (на них надо остановиться подробнее), идеальной игру команды Луческу никак нельзя назвать. Еще и "Олимпик", который явно не готов к сезону, особенно провалив дебют и несколько периодов в середине встречи. "Олимпийцы" несколько раз потревожили вице-чемпиона, и высокого темпа не выдержали.

С первых минут киевляне показали свой настрой и желание обыграть "Олимпик", получилось у "бело-синих" несколько качественных комбинаций с ударами по воротам. Подопечные Климовского не ожидали такого старта. Выделялся на поле Супряга, первый его пас пяткой получился красивым и острым, но защитники смогли прочитать момент. Затем Владислав не попал по воротам с нескольких метров – хороший пас с левого края отдавал Де Пена.

Первый гол команда Луческу забила после еще одной передачи с левого фланга, ассистентом выступил уже Караваев, точно положив мяч на голову Буяльскому. Виталий пробил из пределов вратарской, защитники просто потеряли его из виду. А второй гол стал еще более парадоксальным, с точки зрения обороны "олимпийцев". Завийский переправил мяч в свои ворота после очередного заброса круглого с левого края. Луческу улыбался и не скрывал радости.

К 16-й минуте дончане горели 0:2, не создав ни одного более-менее опасного момента. Тем не менее, номинальные хозяева успокоились и смогли перевести игру на половину поля "Динамо". Столичная команда почему-то позволила это сделать, расслабившись или взяв передышку. Неожиданный навес прошел у "Олимпика" в штрафную, Политыло оказался без опеки и переправил мяч в дальний угол – 1:2. Гол получился очень похожим на дебютный мяч во встрече.

В дальнейшем игра выровнялась. Дончане почувствовали, что могут играть и забивать "Динамо", а киевляне стали дорожить мячом, действовать более осторожно. Прошел обмен хорошими моментами – Супряга не реализовал выход один на один с голкипером, а Зотько в штрафной после паса Политыло пробил в руки Бущану. Буяльский пробивал из выгодной позиции чуть выше ворот. Шахаб опередил Сироту и пробивал (переправлял мяч) в ближний угол, впрочем, не попал иранский форвард. Перспективный штрафной заработал Цитаишвили и Де Пена пробил очень неплохо, вратарь среагировал.

И все же "бело-синие" были ближе к успеху, хладнокровнее выглядели подопечные Луческу, хотя и играли по счету. В начале второго тайма "Олимпик" добавил, на некоторое время даже перехватил инициативу и провел несколько комбинаций, но забить третий раз смогло "Динамо". Родригес (он заменил в перерыве Цитаишвили) бросил в прорыв Буяльского, который из пределов штрафной прострелил в центр на Супрягу, форвард не лучшим образом, однако адресовал мяч в ворота.

Не завершил Супряга следующий момент, еще один выход один на один с голкипером. Заметно старался Супряга, при этом нервничал, спешил и не мог реализовать фантастические шансы. Хорошо вошел в игру Родригес, который наносил два опасных удара и оказался полезным в подыгрыше. Именно после его паса последний матч забил Цыганков, все для этого мяча сделал Родригес, еще и показав великолепный дриблинг.

Довольно целостное впечатление оставили киевляне (за исключением нескольких периодов отмеченных выше), в этом направлении можно и необходимо работать. После игры создалось такое впечатление. И еще - особую роль в "Динамо" теперь играет Виталий Буяльский, став настоящим лидером команды. В центре поля хавбек действовал выше всяких похвал, а также проявил себя как плеймейкер, ассистент и даже форвард.

С уверенной победы начинают киевляне сезон, показав определенный прогресс, хотя воздержимся от большого количества комплиментов. Пока это только одна победа над вдруг растерявшимся соперником. Дальше будет сложнее.

УПЛ. 1-й тур

Киев. Стадион "Динамо" им. В. Лобановского
Главный арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье)

"Олимпик" Донецк - "Динамо" Киев 1:4

Голы: Политыло 23 - Буяльский 8, Завийский 16 (авт.), Супряга 56, Цыганков 87

Динамо: Бущан - Тымчик, Сирота, Кендзера, Караваев - Сидорчук - Цитаишвили (Родригес 46), Шапаренко (Андриевский 86), Буяльский, Де Пена (Цыганков 74) - Супряга (Дуэлунд 86).

Олимпик: Кичак - Е. Пасич (Кириленко 80), Зотько, Снурницын (Неплях 80), Лебеденко - Завийский, Политыло, Тейшейра, Чогадзе (Лукьянчук 74) - Романовский (Кравчук 74) - Шахаб (Баланюк 66).

Предупреждения: Де Пена 65

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В статье: Мирча Луческу Виталий Буяльский Олимпик (Донецк) Динамо (Киев)
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Комментарии (48)
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oda1979 (Запорожье)
21.08.2020 в 20:25
Присутствует чувство ностальгической грусти.. где тот футбол, который стал визитной карточкой ДК последних лет... Луческу сломал всю работу последних лет..
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+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
21.08.2020 в 20:10
Родригес оказывается умеет играть. а Супряга, похоже, о той бабе еще думает, как ее там
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+4
0
ГенриВол (Волочиськ)
21.08.2020 в 20:06
4:1 добре. Хоч перший тур в лідерах побудуть
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0
-1
fanat_football (Херсон)
21.08.2020 в 19:56
Динамо с победой. Супряга действительно нервничает. Побольше игровой практики - и нервозность уйдет.
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+5
0
Artemanat (Кривой Рог)
21.08.2020 в 19:43
Опорник ещё нужен такой чтоб забрать и отдать острую сразу,а то Сидор чуток тормозит темп игры! Родригес хорош, только вот теперь интересно как дать время всем Цыганков, Родригес, Цитаишвили,Вербич,Де Пена? Цыганкова продать нужно,пускай растет пацан!!!)))
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+2
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
21.08.2020 в 19:42
Смотрю на игру Шахтера.Все усталые у Тайсона и Мораеса отдышка уже в начале игры как будто весь матч.Похоже Динамо будет чемпионом и выиграет суперкубок.Шахтер щас не войдет в сезон
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+3
-7
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.08.2020 в 20:03
Тут не про кротів і стан темненьких нецікавий .
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+8
-2
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таврия19752009 (симферополь)
21.08.2020 в 20:24
Так я написал Динамо будет чемпионом.что тебе не нравиться
+1
-1
avatar
vasa pupkis (Киев)
21.08.2020 в 19:34
Мусоров с победой. Осторожный оптимизм присутствует. Будем посмотреть))) Пора уже Шахтеру дать достойную конкуренцию. Слава богу физруков всех разогнали
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+5
-7
Artemanat (Кривой Рог)
21.08.2020 в 19:25
Супряга должен был покер делать
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+5
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
21.08.2020 в 20:11
Хет-трик
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+2
-2
Alex.696 (Немирів)
21.08.2020 в 20:27
Та ні, 4 мав забивати: два виходи один в один, і ще раз не влучив в ворота з 3-4 метрів.
0
0
Лекарь (село Дарница)
21.08.2020 в 19:24
Игру не смотрел, но результату рад. Еще рад, что забил Супряга и имел еще несколько моментов. Уверен, что переход Кравца это не тот трансфер, который нужен Динамо.
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+6
-1
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Кююмалайнен (Київ)
21.08.2020 в 19:20
Была ещё сырая, но игра, в отличии от тягомотины сердечных физруков
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+7
0
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Romerik (YNWA)
21.08.2020 в 19:16
У кого небудь залишились ше суніви в тому шо Міха і ко фізруки, дивлячись як зіграв Супряга і Жерсон особливо. Да Супряга в реалізації ніякий ще, але якщо він виправить той компонент, то ціна йому від 20 млн. мінімум буде... А то тільки перший матч ше абсолютно сирої команди. І тут футболу і констртиву було більше, ніж в Міхі фізрука за всю його останню каденцію. Хоча і фактор олімпіка не можна списувати і його слабкість, але прогрес очевидний... І то я говорю як нейтральний глядач, не вболіваючий за дк в упл... П.С. я б на місці сурка заборонив взагалі тому бидловатому стаду ходити на футбол його команди, поки він президент...
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+10
-1
Барсоман (Клевань-Зоря)
21.08.2020 в 19:20
У нас демократія. Як заборонити? Лише класним футболом. Мірча ще той перець - він скоро заткне їм глотки
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+3
-1
Лекарь (село Дарница)
21.08.2020 в 19:22
Вот это - правильный ответ. А считать ультрас поголовным быдлом, ну это, простите, неправильно, в корне. Просто у некоторых есть принципы, а некоторых президентов клуба и его братьев - нет. Все просто.
+6
-1
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Romerik (YNWA)
21.08.2020 в 19:29
Принимаю это мнение, но они таки быдло, потому что только быдло будет кричать такое владельцу клуба, который держит этот клуб на плаву, даже не смотря на то что его брат в пророссийской партии.. И не надо мне говорить что любой бы купил ДК, но это не так. Покупателей нет.. А эти придурки просто идут напролом руковордству, пытаясь сделать отставку тренера, причем показывая на весь город свой уровень интелекта, глядя на их лексикон...
+5
-2
Лекарь (село Дарница)
21.08.2020 в 19:38
Romerik (YNWA), я с Вами не совсем согласен. Ибо акции клуба принадлежат крайне ограниченному кругу лиц. Я уже говорил и еще раз скажу: будь эти акции в свободной продаже, сурков уже у руля не было бы. И не надо делать из мудаков меценатов. Эти "меценаты" очень много бабла отмыли через клуб.
+4
-2
aleks68
21.08.2020 в 19:09
запели хором-"возрождение дЫнамо".цыплят посчитаете весной.может уже памятник будулаю пора ставить?пока радуйтесь
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+2
-19
Лекарь (село Дарница)
21.08.2020 в 19:41
Придурошный сепар, а ты знаешь, что твой ник написан с ошибкой? Латиницей твой ник должен выглядеть так: Alex68. Или alex68. Иди, уроки поучи. С сыном, или внуком. Учиться никогда не поздно.
Ответить
+4
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.08.2020 в 20:10
Вони не розмножуються , в Європі можуть тільки усиновить .
+2
0
Геродот (Винница)
21.08.2020 в 19:06
Олимпик похоже еще до начала игры наложил в штаны, умудрившись к 16 минуте пропустить два гола и фактически уже проиграв матч. И будь Супряга поудачливее, счет в игре был бы неприличным, сродни матчу молодежки. Комментировать тут особо нечего. Динамо на голову выше Олимпика. А Олимпик похоже как и в прошлом сезоне будет болтаться во второй части турнирной таблицы. Ну и, как по мне, снижает как-то интерес к игре большое количество замен. Во втором тайме на поле появилось сразу 10 новых игроков, тут сложно оценивать уровень игру команд в целом. Иногда игра выглядела как тренировочная. Ждем игру на Суперкубок.
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+6
-1
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Spokoyno (Киев)
21.08.2020 в 19:06
Рахунок по "Супрязі 4:1" "Малувато буде... МАЛУВАТО!" А так, як і передбачалось "потренувались на кошенятах" Враховуючи, що грали без трьох гравців "основи захисту" багато новачки не наварили, чи скоріш напад Олімпіка займався здебільше захистом. А так навіть після вівторка оцінювать буде РАНУВАТО! Ну і лише після третього МЛ попустило... присів.
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+5
-1
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waleo (Киев)
21.08.2020 в 19:03
с шахтером будет экзамен, а так пока.... Больше всего понравилось, когда дед улыбается)
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+5
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
21.08.2020 в 19:01
...ребята, давайте "без изысков", - неинтересно...
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
21.08.2020 в 19:01
По игре, Олимпик - уровнь середняка первой лиги. Сложно сказать, это Динамо давило или просто все плохо. По Динамо: Жерсон хорош, Буяльский, Шапаренко. Игра стала быстрее, интереснее. Добавить бы хорошего опорника.
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+6
0
Григорий Листопадов
21.08.2020 в 19:00
Денисов,ты из-за своей ЖАДНОСТИ лишил 80% болельщиков украинского футбола. Смотри теперь чемпионат с Леоненко и другими ГОРЕэкспертами.Даже кто купил твою траняцию не могут нормально смотреть,то тормозит,то зависает этот укринтернет.Ты,Денисов не патриот футбола,гнать тебя нужно с ТВ,смотри с...ка его сам.
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+15
-2
aleks68
21.08.2020 в 19:05
пойди удавись с горя и поцелуй су.кисов в ..опу
Ответить
+2
-16
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simargl (Чернигов)
21.08.2020 в 19:05
Так Беня ж отказался транслировать футбол ... где ж еще вещать?
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+1
-7
Лекарь (село Дарница)
21.08.2020 в 19:18
А при чем тут Беня? Он муд*ень, тварь и урод моральный, но не он транслировал домашние игры Олимпика.
+7
0
Запорізьке Торпедо (zp)
21.08.2020 в 20:08
так найди себе провайдера нормального или почисти-настрой комп, "укринтернет")
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+1
-1
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usovvictor (Kharkov)
21.08.2020 в 19:00
...доволен, это была осмысленная тренировка, хотя иногда были моменты скатывались на "старую" игру - есть немного. Супряга хоть и перекрестился, но такие моменты ему непозволительны. Родригес вдруг "всплыл", говорил, что появятся и новые "вагоновожатые". Самое главное ушло "обращение" к судье, - все очень деловито, мелких ошибок много, но это отшлифуется. С тактикой сразу все изменилось - нормально отыграли, несмотря, что Олимпик, ...довольно приятно было наблюдать, что без всякого пафоса... Кстати Олимпик за первый тоже можно похвалить...
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+4
0
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таврия19752009 (симферополь)
21.08.2020 в 18:58
Я говорил Олимпик сольет
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+1
-22
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MES QUE UN CLUB
21.08.2020 в 18:59
Сдёрни отсюда сливной бочок путинского унитаза.
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+21
-3
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waleo (Киев)
21.08.2020 в 19:00
пук
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+8
-1
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Romerik (YNWA)
21.08.2020 в 19:01
Ты придурошное, зачем смотришь УПЛ, если ты выбрал х*й пути, и остался в симферополе.... Шизоид что ли...
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+15
-2
ShtanGa (Славське)
21.08.2020 в 19:11
Неее...він мазохіст
+9
-1
ShtanGa (Славське)
21.08.2020 в 19:13
Тимчик, сирота, бущан в мінусі
0
-3
Unselfish (Белая Церковь )
21.08.2020 в 19:02
Слейся вместе с Олимпиком отсюдова...
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+8
-2
avatar
Your Friend (Львів)
21.08.2020 в 19:24
Краще скажи, як ти х..лу злився.
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+5
-2
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Dnepr-75 (Днiпро)
21.08.2020 в 19:44
Следи лучше за "Газмясом" пуйловским, крысеныш.
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+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
21.08.2020 в 20:09
чо ты пасешься тут, крыска крымская? здесь тебе воды не нальют)
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+2
0
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Dany_Red (Харьков)
21.08.2020 в 18:57
Не скажу, что являюсь болельщиком Динамо, но было приятно наблюдать за тем, как команда не страдала на поле, а играла в футбол.. Играла с запасом и с удовольствием.. Понятно, что Олимпик не показатель, но были муки и с командами такого уровня..Тренерская работа видна...Что касается ценителей сов, то , вместо того, чтобы болеть за команду в пабе, они пришли, насрали и ушли.. Что не красит их от слова совсем
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+8
-1
ВиктАн
21.08.2020 в 18:56
С почином, может дождемся возрождения ДинамоК.
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+7
-1
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Siren05 (Мариуполь)
21.08.2020 в 18:55
Хоть играли, а не мучились. Зачёт!
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+10
0
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ascent (Луксор)
21.08.2020 в 18:51
Неплохо, неплохо... Угловой в стиле Шахтера удивил
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+2
-11
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ascent (Луксор)
21.08.2020 в 18:53
Про Динамовские фланги можно забыть, но оно и к лучшему...
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+1
-12


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