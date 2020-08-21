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Коронавирус во Львове: заражены пять игроков основной команды и один член персонала

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда ушла на самоизоляцию

Коронавирус во Львове: заражены пять игроков основной команды и один член персонала
Новина українською

ФК "Львов" официально подтвердил информацию о том, что в клубе есть случаи заражения коронавирусом.

ПЦР-тестирование, которое «сине-золотые львы» провели накануне матча первого тура УПЛ показало, что у пяти игроков основной команды и в одного члена персонала выявлен коронавирус.

"Львов" оперативно сообщил о ситуации руководству УАФ и УПЛ и перевел команду на режим самоизоляции. На следующей неделе игроки и сотрудники клуба пройдут еще одно тестирование.

Отметим, что матч "Львов" - "Минай", который должен был состояться в субботу 22 августа, перенесен.

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В статье: ФК Львов коронавирус
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Источник:
ФК Львов

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Комментарии (1)
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Antolog (Одесса)
21.08.2020 в 21:31
Прям камасутра какая-то: -пять игроков основной команды и в один член...
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