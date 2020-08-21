Коронавирус во Львове: заражены пять игроков основной команды и один член персонала

ФК "Львов" официально подтвердил информацию о том, что в клубе есть случаи заражения коронавирусом.

ПЦР-тестирование, которое «сине-золотые львы» провели накануне матча первого тура УПЛ показало, что у пяти игроков основной команды и в одного члена персонала выявлен коронавирус.

"Львов" оперативно сообщил о ситуации руководству УАФ и УПЛ и перевел команду на режим самоизоляции. На следующей неделе игроки и сотрудники клуба пройдут еще одно тестирование.

Отметим, что матч "Львов" - "Минай", который должен был состояться в субботу 22 августа, перенесен.