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Богдан Михайличенко получил дебютный вызов в сборную Украины
Андрей Шевченко довызвал защитника Андерлехта на сбор перед матчами Лиги наций
Главный тренер
Таким образом, в списке уже 37 имен.
Уже в ближайшие дни наставник главной команды озвучит состав игроков, которые начнут работу на первом в этом году сборе команды, который начнется 26 августа в Харькове.
Напомним, что в рамках лиги наций Украина во Львове 3 сентября примет Швейцарию, а 6 сентября на выезде померяется силами с Испанией.