Богдан Михайличенко получил дебютный вызов в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко добавил к расширенному списку игроков, вызванных для подготовки к стартовым матчам Лиги наций, защитника бельгийского "Андерлехта" Богдана Михайличенко.

Таким образом, в списке уже 37 имен.

Уже в ближайшие дни наставник главной команды озвучит состав игроков, которые начнут работу на первом в этом году сборе команды, который начнется 26 августа в Харькове.

Напомним, что в рамках лиги наций Украина во Львове 3 сентября примет Швейцарию, а 6 сентября на выезде померяется силами с Испанией.