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Богдан Михайличенко получил дебютный вызов в сборную Украины

Премьер-лига
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Андрей Шевченко довызвал защитника Андерлехта на сбор перед матчами Лиги наций

Богдан Михайличенко получил дебютный вызов в сборную Украины
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко добавил к расширенному списку игроков, вызванных для подготовки к стартовым матчам Лиги наций, защитника бельгийского "Андерлехта" Богдана Михайличенко.

Таким образом, в списке уже 37 имен.

Уже в ближайшие дни наставник главной команды озвучит состав игроков, которые начнут работу на первом в этом году сборе команды, который начнется 26 августа в Харькове.

Напомним, что в рамках лиги наций Украина во Львове 3 сентября примет Швейцарию, а 6 сентября на выезде померяется силами с Испанией.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Алексей Михайличенко Андерлехт (Брюссель)
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Источник:
УАФ

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21.08.2020 в 20:33
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