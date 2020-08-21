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Шахтер - Колос 3:1. С большой усталостью, но на классе

Премьер-лига
(3 голосов)

Три пенальти, два отбитых от Волынца и только один реализованный

Шахтер - Колос 3:1. С большой усталостью, но на классе
Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Вслед за "Динамо" и "Олимпиком" первый свой матч в новом сезоне УПЛ провели "Шахтер" и "Колос". Несмотря на недавний матч против миланского "Интера" в полуфинале Лиги Европы, главный тренер "горняков" Луиш Каштру не стал сильно ротировать состав и сделал только две замены в стартовом составе: Трубин в воротах вместо Пятова и молодой Бондарь вышел на место Хочолавы в центре обороны.

Чемпион и дебютант чемпионата Украины прошлого сезона подошли к этому поединку в довольно хорошей физической форме, у команд попросту не было времени растерять набранные кондиции. Игроки донецкого клуба начали эту встречу в своем фирменном стиле и уже на 1-й минуте создали опасный момент у ворот Волынца - Марлос забросил на Маркоса Антонио, а бразилец с пределов штрафной площадки пробил выше ворот нерабочей ногой. На атаки "горняков" "Колос" ответил своим убойным моментом на 5-й минуте, Евгений Задоя сделал подачу со штрафного, а Смирный на дальней штанге пробил с головы в каркас ворот. Спустя три минуты номинальные гости создали еще одну опасную ситуацию у ворота Анатолия Трубина - на этот раз уже капитан "Колоса" Александр Бондаренко наносил удар головой.

К началу второй 10-минутки "Колос" выровнял темп и активно убегал в контратаки, к счастью оборона "Шахтера" в начале встречи выглядела слишком инертно и предоставляла пространство для маневров - очевидно сказывался последний напряженный еврокубковый матч команды Луиша Каштру. К 16-й минуте донецкая команда проснулась и забрала мяч полностью под свой контроль, паралельно нагнетая возле ворот клуба из Ковалевки. "Шахтер" прижал подопечных Руслана Костышина к своей лицевой линии. Жуниор Мораес имел несколько шансов, чтобы открыть счет в матче, но либо форварду сборной Украины не хватало точности, либо голкипер гостей Волынец уверенно играл в воротах. Гол "Шахтера" назревал, ковалевцы не могли перейти даже центр поля.

Команда из Ковалевки пыталась строить свои немногочисленные атаки из второй трети поля, практически во всех случаях это были высокие подачи с полуфланга на дальнюю штангу. На 29-й минуте поединка наставник гостей Руслан Костышин был недоволен положением дел на поле и отправил разминаться сразу троих игроков атакующей линии.

На 31-й минуте арбитр матча Игорь Пасхал показал первую желтую карточку в матче - защитник "Колоса" Владислав Емец грубо сыграл против бразильского лотераля "горняков" Додо. Алан Патрик со штрафного исполнил подачу с левого фланга на Степаненко, но украинец пробил выше ворот ковалевцев.

"Колос" играл очень узко у своих ворот, по этому "Шахтер" старался растягивать оборонительные ряды гостей и активно задействовал фланги. Это начало приносить свои плоды - Тайсон на дриблинге прошел соперника и выдал проникающую передачу на Марлоса, но вингер наносил удар правой ногой и с 10-ти метров пробил выше ворот Волынца. На 42-й минуте свое имя в протокол матча записал наставник "Колоса" - Руслан Костышин получил желтую за нецензурную брань в сторону резервного арбитра.

В концовке первого тайма самым активным на поле был атакующий полузащитник "горняков" Тайсон. Наверное эта чрезмерная активность и помешала бразильцу реализовать пенальти на 45-й минуте. Защитник "Колоса" Кирилл Петров грубо сыграл в штрафной, Тайсон взялся пробивать 11-метровый, но страж ворот "гостей" Евгений Волынец был безупречен и отправил команды на перерыв при нулях на табло.

На старте второго тайма "Шахтер" аналогично сразу убрал мяч к своим ногам и пытался позиционно атаковать, но создать остроту у ворот команды Костышина не получалось. На 52-й минуте "горняки" снова получили право на пробивание пенальти - Евгений Задоя наступил на голеностоп Жуниору Мораесу. К 11-метровой отметке подошел Марлос, но голкипер "Колоса" Волынец был против гола, Евгений снова выручил свою команду и оставил ворота сухими! Спустя буквально шесть минут донецкая команда снова заработала пенальти, однако на этот раз полузащитник Алан Патрик уже не оставил шансов вратарю ковалевцев и на паузе пробил в противоположный угол от Волынця.

После пропущенного гола Руслан Костышин провел тройную замену. А через три минуты Луиш Каштру подхватил инициативу своего коллеги и выпустил Тете на место Марлоса. Бразилец войдет в игру и через пару минут красиво "сыграет в стеночку" с Мораесом на границе штрафной площадки, но пробьет прямо во вратаря.

Чуть позже Тете протащил мяч через половину поля, отдал на Мораеса, а Жуниор прострелил на Алана Патрика, который удвоил преимущество "горняков". 20-летний Тете мега-активно ворвался в игру и на 72-й уже сам расписался в воротах Волынца.

После трех пропущенных голов за двенадцать минут "Колос" был деморализован и просто доигрывал по инерции этот поединок. "Шахтер" продолжал контролировать мяч, но уже никуда не спешил. Однако форвард гостей Денис Костышин, только выйдя на замену, сумел подловить оборону "горняков" на неразберихе и красиво перебросил Анатолия Трубина.

В итоге, чемпион Украины сезона 2019/20 одерживает уверенную, но весьма непростую победу в первом туре новой кампании.

Чемпионат Украины. Favbet-лига. Первый тур
21 августа. Киев. НСК "Олимпийский"
"Шахтер" - "Колос" 3:1
Голы: Алан Патрик 62 (пенальти), Алан Патрик 70, Тете 73 - Денис Костышин 77

"Шахтер": Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Тайсон, Марлос, Жуниор Мораес

Запасные: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Давид Хочолава, Манор Соломон, Тете, Майкон, Фернандо, Виктор Коваленко

"Колос": Евгений Волынец, Алексей Зозуля, Кирилл Петров, Максим Максименко, Владислав Емец, Евгений Задоя, Евгений Смирный, Павел Ореховский, Денис Антюх, Евгений Морозко, Александр Бондаренко

Запасные: Антон Яшков, Никита Кравченко, Евгений Новак, Вадим Милько, Андрей Богданов, Денис Костышин, Олег Ильин, Владимир Лысенко, Данфа

Арбитр: Игорь Пасхал

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В статье: Шахтер (Донецк) чемпионат Украины УПЛ Колос (Ковалевка)
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Комментарии (33)
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ShtanGa (Славське)
21.08.2020 в 23:05
Суцільний терикон... прикольно
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+1
0
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Neon11 (Ахтырка)
21.08.2020 в 22:04
Шахтар з перемогою. Клас є клас. Але першого пенальті не було, перед цим Мораес симулював на жовту. Друге пенальті беззаперечне і жовта гравцю Колоса. А от третє пенальті - це комікс від Пасхала. Де він там побачив порушення? Та й виконання удару з 11 метрів було явно неправильним.
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+2
-2
IhorSt (Львів)
21.08.2020 в 21:52
Мене здивували не фанати Шахти чи Динамо, мене здивували т.з. журналісти. 3!!! пенальті за 25 хв все-таки непересічна подія, а з тексту ніяк цього не бачу:(
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+5
-1
ShtanGa (Славське)
21.08.2020 в 22:58
Вони перейшли з сайту Терикон, прихопили пару дописувачів, і ще повністю не адаптувалися.,....я так бачу
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+2
0
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Микко82 (Херсон)
21.08.2020 в 21:48
Коноплянка і Коваленка два днаря. Коли вони на полі Шахтар перетворюється на Олімпік.
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+4
-1
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v.grischuk (Винница)
21.08.2020 в 21:34
Наоборот супер! Если в расстроеном и усталом состоянии выигрывают 3.1, а могли и больше, то значит есть класс выигрывать у команд послабее но зарядженых на игру. Посмотрим, надеюсь Динамо будет посильнее в этом сезоне и будет интереснее чемп)
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+3
-4
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таврия19752009 (симферополь)
21.08.2020 в 21:30
Да Трубин перепуганный мальчик
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+4
-4
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таврия19752009 (симферополь)
21.08.2020 в 21:29
Никакой Шахтер .Усталый Тайсон и Мораес.Тайсон был замученный уже после 20 минуты.Для Динамо хороший сезон будет.Точно возьмут суперкубок и хорошие шансы на чемпионство.Удивляет Каштру-физрук.опять выпуская Коноплянку .Который пнул мяч чужому игроку и улыбается.При этом не выпуская в матче с Интером Тете который тут же забивает гол после выхода.Колос отличная команда.в первом тайме 2 раза могла выйти вперед.защиты у Шахтера так и нет.Но мастерство не то.зато организация супер .Я бы хотел видеть тренером Шахтера Костышина а не Каштру.В Колосе у него есть игра но нет таких классных игроков как в Шахтере
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+7
-4
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scorpius (Ck)
21.08.2020 в 21:34
Костышин - тренер Шахтера? Не мочи, попей чаю с мятой. ШД сейчас не в лучшем настроении, но это пройдет.
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+4
-4
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таврия19752009 (симферополь)
21.08.2020 в 21:36
У него исполнителей нет.но организация игры лучше чем у Каштру
+2
-2
Comment06 (Украина)
21.08.2020 в 21:27
Шахтер явно не отошел от унизительного разгрома в полуфинале ЛЕ не столько физически, сколько морально, все игроки выглядели опустошенными. И неизвестно, когда отойдут впечатлительные бразильцы. Будь у Колоса класс чуть повыше- не миновать беды. А Динамо в порядке. Тем интереснее будет чемпионат.
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+9
0
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scorpius (Ck)
21.08.2020 в 21:30
Скоро небольшой перерыв, думаю отойдут. До октября и старта ЛЧ можно попробовать пройти этот период на минималках.
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.08.2020 в 21:22
А коли Динамо грало з цією ж командою скільки істерики організованої було від цих же ж персонажів, для яких сьогодні все чинно. Навіть заголовки були до звіту відповідні...
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+6
-8
Чернышев (Tegusi)
21.08.2020 в 21:28
С.ка, ты долбо.б,? Новость о Шахтере, или вы все даунбасовцы с рождения дебилы?
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+4
-8
ShtanGa (Славське)
21.08.2020 в 23:04
Що не так, Шахтьор Київ
0
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
21.08.2020 в 21:12
Странности начались с состава.Неужели не понятно было Каштро,что возрастные не потянут в этой игре.Имея такой молодняк и не используя его в полной мере это просто преступление.Вышел Тете и враз решил все проблемы.Единственное правильное решение это отсутствие Хочолавы.Ну и вопрос реализации опять самый главный.Нельзя всё время бить не с той ноги.
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+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2020 в 21:15
с какой утром встал, с той и бил))
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+3
-2
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scorpius (Ck)
21.08.2020 в 21:16
Возможно в СКУ Каштру даст молодым больше игрового времени - матч больше выставочный, да и усталость у основы может накопиться.
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+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2020 в 21:09
а патрик заметно прибавил, хотя часто бывает, что много тягает мяч, а потом теряет
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+3
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
21.08.2020 в 21:07
После ЕК Шахтёр выглядел "потухшим". Но на классе вытянули. Колос -хорошо организованная команда,недаром ДК обыграли в последнем туре ЧУ 2019-2020.
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+4
-3
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scorpius (Ck)
21.08.2020 в 21:04
Видно было, что после ЛЕ Шахтер морально истощен и психологически устал. Да и физически тоже - особенно вяло передвигались все старперы в 1 тайме. Колос за сезон из непонятных новичков превратился в зубастого крепыша. Пенальти? А что, хоть один был не по делу? Воротник Колоса молодчик, а вот защитники - железные дровосеки, так косить в своей штрафной нельзя. В Шахтере понравился Маркос Антонио - пацик растет в тактическом плане не по дням, а по часам. Ну и Алан Патрик как ментальный лидер Шахтера - при Луческу такое невозможно было представить)
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+8
-4
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Инспектор ( )
21.08.2020 в 21:03
Удивили защитники Колоса. Валили как будто они на лесоповале
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+5
-3
Golfik25 (Киев)
21.08.2020 в 21:02
Молодец шахтер, с 3 раза смог забить пеналь. Судья думаю ставил бы точку, пока кроты не забили бы. Убогая игра, полуфиналист ЛЕ при помощи пеналей обыграл середняк.
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+8
-11
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2020 в 21:04
это ещё в начале игры судья не поставил
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+4
-7
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Инспектор ( )
21.08.2020 в 21:07
А если тупо валят, не ставить?
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+8
-6
oleg.m.3972 (Харьков)
21.08.2020 в 21:16
Какие претензии к пенальти ? Какой-то из трёх был назначен неправомерно ? Или просто их не надо было ставить, потому, что динамоболелам не нравится, когда против Шахтёра фолят в штрафной ? Аргументируй. Да, и ответь - при помощи каких пенальти ( это ты написал "пенальти" во множественном числе ) полуфиналист ЛЕ обыграл середняк ?
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+5
-6
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.08.2020 в 21:19
Перший точно лівак. Тупо наткнувсЯ на ногу і впав як підкошений. Другий тайм не дивився. Ну й суддівство в ЧУ! Треба щоб провідні хоча б ігри судили лише іноземці.
+5
-7
oleg.m.3972 (Харьков)
21.08.2020 в 21:35
Віктор Бокасса (Betwmount), ты может быть не замечал... Но во всём мире, когда защитник выставляет ногу в штрафной и на неё натыкается нападающий, ставят пенальти... Если б такой фол был против Динамо, ты бы волал - неправильный пенальти ?
+4
-4
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таврия19752009 (симферополь)
21.08.2020 в 21:31
Там еще перед первым на Мораесе не поставили пенальти когда его свалили
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.08.2020 в 22:21
Ага, усі падіння мораеша це пенальті. Та він вже перевершив Піппо Індзагі.
+1
0
alex.belogubko (одесса)
21.08.2020 в 21:02
вышли КОНО и Коваленко сразу игра пошла на спад --2 лентяя отдайте их в аренду --толку от них не будет в ШД и Сборной
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+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2020 в 20:58
с победой! напряжной, но победой! а волынец чуть не стал героем матча
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+5
-6
FC SD CLUB (Кривой Рог)
21.08.2020 в 21:15
Вратарь у Колоса-красава,творил чудеса. Если бы не автогол...
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+4
-2


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