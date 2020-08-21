Шахтер - Колос 3:1. С большой усталостью, но на классе

Вслед за "Динамо" и "Олимпиком" первый свой матч в новом сезоне УПЛ провели "Шахтер" и "Колос". Несмотря на недавний матч против миланского "Интера" в полуфинале Лиги Европы, главный тренер "горняков" Луиш Каштру не стал сильно ротировать состав и сделал только две замены в стартовом составе: Трубин в воротах вместо Пятова и молодой Бондарь вышел на место Хочолавы в центре обороны.

Чемпион и дебютант чемпионата Украины прошлого сезона подошли к этому поединку в довольно хорошей физической форме, у команд попросту не было времени растерять набранные кондиции. Игроки донецкого клуба начали эту встречу в своем фирменном стиле и уже на 1-й минуте создали опасный момент у ворот Волынца - Марлос забросил на Маркоса Антонио, а бразилец с пределов штрафной площадки пробил выше ворот нерабочей ногой. На атаки "горняков" "Колос" ответил своим убойным моментом на 5-й минуте, Евгений Задоя сделал подачу со штрафного, а Смирный на дальней штанге пробил с головы в каркас ворот. Спустя три минуты номинальные гости создали еще одну опасную ситуацию у ворота Анатолия Трубина - на этот раз уже капитан "Колоса" Александр Бондаренко наносил удар головой.

К началу второй 10-минутки "Колос" выровнял темп и активно убегал в контратаки, к счастью оборона "Шахтера" в начале встречи выглядела слишком инертно и предоставляла пространство для маневров - очевидно сказывался последний напряженный еврокубковый матч команды Луиша Каштру. К 16-й минуте донецкая команда проснулась и забрала мяч полностью под свой контроль, паралельно нагнетая возле ворот клуба из Ковалевки. "Шахтер" прижал подопечных Руслана Костышина к своей лицевой линии. Жуниор Мораес имел несколько шансов, чтобы открыть счет в матче, но либо форварду сборной Украины не хватало точности, либо голкипер гостей Волынец уверенно играл в воротах. Гол "Шахтера" назревал, ковалевцы не могли перейти даже центр поля.

Команда из Ковалевки пыталась строить свои немногочисленные атаки из второй трети поля, практически во всех случаях это были высокие подачи с полуфланга на дальнюю штангу. На 29-й минуте поединка наставник гостей Руслан Костышин был недоволен положением дел на поле и отправил разминаться сразу троих игроков атакующей линии.

На 31-й минуте арбитр матча Игорь Пасхал показал первую желтую карточку в матче - защитник "Колоса" Владислав Емец грубо сыграл против бразильского лотераля "горняков" Додо. Алан Патрик со штрафного исполнил подачу с левого фланга на Степаненко, но украинец пробил выше ворот ковалевцев.

"Колос" играл очень узко у своих ворот, по этому "Шахтер" старался растягивать оборонительные ряды гостей и активно задействовал фланги. Это начало приносить свои плоды - Тайсон на дриблинге прошел соперника и выдал проникающую передачу на Марлоса, но вингер наносил удар правой ногой и с 10-ти метров пробил выше ворот Волынца. На 42-й минуте свое имя в протокол матча записал наставник "Колоса" - Руслан Костышин получил желтую за нецензурную брань в сторону резервного арбитра.

В концовке первого тайма самым активным на поле был атакующий полузащитник "горняков" Тайсон. Наверное эта чрезмерная активность и помешала бразильцу реализовать пенальти на 45-й минуте. Защитник "Колоса" Кирилл Петров грубо сыграл в штрафной, Тайсон взялся пробивать 11-метровый, но страж ворот "гостей" Евгений Волынец был безупречен и отправил команды на перерыв при нулях на табло.

На старте второго тайма "Шахтер" аналогично сразу убрал мяч к своим ногам и пытался позиционно атаковать, но создать остроту у ворот команды Костышина не получалось. На 52-й минуте "горняки" снова получили право на пробивание пенальти - Евгений Задоя наступил на голеностоп Жуниору Мораесу. К 11-метровой отметке подошел Марлос, но голкипер "Колоса" Волынец был против гола, Евгений снова выручил свою команду и оставил ворота сухими! Спустя буквально шесть минут донецкая команда снова заработала пенальти, однако на этот раз полузащитник Алан Патрик уже не оставил шансов вратарю ковалевцев и на паузе пробил в противоположный угол от Волынця.

После пропущенного гола Руслан Костышин провел тройную замену. А через три минуты Луиш Каштру подхватил инициативу своего коллеги и выпустил Тете на место Марлоса. Бразилец войдет в игру и через пару минут красиво "сыграет в стеночку" с Мораесом на границе штрафной площадки, но пробьет прямо во вратаря.

Чуть позже Тете протащил мяч через половину поля, отдал на Мораеса, а Жуниор прострелил на Алана Патрика, который удвоил преимущество "горняков". 20-летний Тете мега-активно ворвался в игру и на 72-й уже сам расписался в воротах Волынца.

После трех пропущенных голов за двенадцать минут "Колос" был деморализован и просто доигрывал по инерции этот поединок. "Шахтер" продолжал контролировать мяч, но уже никуда не спешил. Однако форвард гостей Денис Костышин, только выйдя на замену, сумел подловить оборону "горняков" на неразберихе и красиво перебросил Анатолия Трубина.

В итоге, чемпион Украины сезона 2019/20 одерживает уверенную, но весьма непростую победу в первом туре новой кампании.

Чемпионат Украины. Favbet-лига. Первый тур

21 августа. Киев. НСК "Олимпийский"

"Шахтер" - "Колос" 3:1

Голы: Алан Патрик 62 (пенальти), Алан Патрик 70, Тете 73 - Денис Костышин 77

"Шахтер": Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Тайсон, Марлос, Жуниор Мораес

Запасные: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Давид Хочолава, Манор Соломон, Тете, Майкон, Фернандо, Виктор Коваленко

"Колос": Евгений Волынец, Алексей Зозуля, Кирилл Петров, Максим Максименко, Владислав Емец, Евгений Задоя, Евгений Смирный, Павел Ореховский, Денис Антюх, Евгений Морозко, Александр Бондаренко

Запасные: Антон Яшков, Никита Кравченко, Евгений Новак, Вадим Милько, Андрей Богданов, Денис Костышин, Олег Ильин, Владимир Лысенко, Данфа

Арбитр: Игорь Пасхал