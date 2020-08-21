Минай подписал Каниболоцкого и Снижко

Новичок УПЛ закарпатский "Минай" усилился двумя футболистами – клуб подписал голкипера Антона Каниболоцкого и хавбека Александра Снижко.

Официально клуб еще не объявил о подписании, однако оба игрока уже есть в заявке клуба на нынешний сезон.

Кипер будет выступать в своей новой команде под № 32, а полузащитник – под №96.

Напомним, что в минувшем сезоне 32-летний Каниболоцкий выступал за "Карпаты" (провел 1 матч), а 24-летний Снижко защищал цвета "Днепра-1" (13 матчей, 1 ассист).