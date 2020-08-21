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Минай подписал Каниболоцкого и Снижко
Клуб внес игроков в заявку на сезон
Новичок УПЛ закарпатский "Минай" усилился двумя футболистами – клуб подписал голкипера Антона Каниболоцкого и хавбека Александра Снижко.
Официально клуб еще не объявил о подписании, однако оба игрока уже есть в заявке клуба на нынешний сезон.
Кипер будет выступать в своей новой команде под № 32, а полузащитник – под №96.
Напомним, что в минувшем сезоне 32-летний Каниболоцкий выступал за "Карпаты" (провел 1 матч), а 24-летний Снижко защищал цвета "Днепра-1" (13 матчей, 1 ассист).
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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