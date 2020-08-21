Иванисеня вылечился от коронавируса

Полузащитник " Зари " Дмитрий Иванисеня, у которого ранее был зафиксирован коронавирус, выздоровел.

Вчера игрок сделал третий по счету ПЦР тест, который сегодня показал отрицательный результат.

Сам игрок чувствует себя хорошо.

В ближайшее время хавбек вернется в строй команды и приступит к тренировкам.