Премьер-лига
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Иванисеня вылечился от коронавируса
Игрок скоро вернется к тренировкам с командой
Полузащитник "
Вчера игрок сделал третий по счету ПЦР тест, который сегодня показал отрицательный результат.
Сам игрок чувствует себя хорошо.
В ближайшее время хавбек вернется в строй команды и приступит к тренировкам.
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Источник:ФК Заря
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