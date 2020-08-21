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Иванисеня вылечился от коронавируса

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок скоро вернется к тренировкам с командой

Иванисеня вылечился от коронавируса
Новина українською

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня, у которого ранее был зафиксирован коронавирус, выздоровел.

Вчера игрок сделал третий по счету ПЦР тест, который сегодня показал отрицательный результат.

Сам игрок чувствует себя хорошо.

В ближайшее время хавбек вернется в строй команды и приступит к тренировкам.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Иванисеня коронавирус
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Источник:
ФК Заря

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