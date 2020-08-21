Тымчик: Луческу сказал, что в матче с Олимпиком было много ошибок

Защитник "Динамо" Александр Тымчик, который провел на поле весь матч против донецкого "Олимпика" (4:1) , поделился эмоциями от первого поединка нового сезона.

- Мы все рады, что победили, что начали сезон с победы. Все хорошо, настроение приподнятое. Но уже нужно забывать этот матч и готовиться к следующему поединку – матчу за Суперкубок с "Шахтером", который состоится уже в ближайший вторник.

- Это был ваш первый официальный матч за "Динамо" после возвращения из аренды, давно ждали этого момента?

- Конечно, я очень долго ждал и много работал, чтобы вернуться в клуб, выдерживать конкуренцию, пытаться закрепиться в основном составе и постоянно играть. Счастлив, что пока это получается. Главное, что команда сегодня выиграла.

- Учитывая, что вы одержали победу с уверенным счетом, можно ли сказать, что все задуманное удалось реализовать?

- Да, многое получилось на поле. Но нужно разбираться в эпизоде с пропущенным мячом. Любая команда не хочет пропускать, тем более это неприятно для нас, защитников. Мы уже хорошо понимаем, что от нас хочет видеть Луческу и стараемся выполнять его требования. Но нам еще предстоит провести большую работу. Думаю, с каждой тренировкой мы будем действовать все лучше и лучше.

- Было заметно, что "Динамо" стало больше контролировать мяч и использовать высокий прессинг – это требования тренерского штаба?

- Да. Мы только во втором тайме отдали инициативу сопернику. Луческу всегда подчеркивает, что мы должны иметь терпение, не спешить играть вперед и, если нужно, три, четыре и даже пять раз переворачивать направление атак. Тогда в любом случае освободится зона, и в этот момент необходимо включить максимальные скорости и вскрыть фланг.

- Что главный тренер сказал в раздевалке после игры?

- Поздравил всех с победой и поблагодарил за игру. Также сказал, что было много ошибок, что будем их разбирать и серьезно готовиться к следующим поединкам.

- Сейчас уже все мысли о матче за Суперкубок 25-го августа?

- Конечно. Игра с "Олимпиком" уже закончилась, и время переключаться на матч, который состоится во вторник. Думаю, получится хорошая игра, ведь встречаются два принципиальных соперника. Все увидим на поле.