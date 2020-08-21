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Суркис: Думаю, с каждым матчем команда будет добавлять

Премьер-лига
(3 голосов)

Первый матч сезона президенту Динамо понравился

Суркис: Думаю, с каждым матчем команда будет добавлять
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился впечатлениями от победы своей команды в первом матча сезона - с донецким "Олимпиком" (4:1).

- Можно ли судить о качестве игры по одному матчу?

- Чемпионат состоит из 26 матчей, плюс у нас есть Кубок Украины и еврокубки. Выиграли сегодня, молодцы. С учетом количества травмированных футболистов, считаю, что результат уверенный, хороший. Не все получалось. Есть еще и брак, исполнительское мастерство. Только Супряга имел три 100% моментов, должен был забить. В принципе, стартом чемпионата я доволен. Те три недели, что Мистер провел в команде, видно невооруженным глазом. Подчеркиваю, семь человек стартового состава сегодня не играли, а наигрывалась последние пять-семь дней эта команда. Я считаю, что у нас есть перспектива с оптимизмом смотреть в будущее.

- Впечатляет третий гол "Динамо". То, как Супряга забил – это была классическая многоходовка. Ожидаете ли вы, что и остальные игроки, которые вернулись из аренды, проявят себя?

- Я надеюсь, что все будут добавлять, все поймут модель и структуру игры Луческу, а она будет построена таким образом, что у нас будет меньше валидольных матчей.

- Что нового привнес Луческу в игру команды? Что изменилось сейчас?

- Во-первых, контроль мяча, во-вторых, агрессия, и я вижу у ребят огромное желание побеждать. Это самое главное, а также ответственность за результат. И у Луческу критерий – побеждать на футбольном поле. У Лобановского было так – даже при плохой игре если есть результат, то результат остается на табло. А сегодня была хорошая игра. Первый матч всегда волнительный и тренеры переживают, особенно за результат первого поединка. По результату он сегодня удался, по ошибкам, которые были, а они были, Мистер сделает определенные замечания на теоретических занятиях и в тренировочном процессе. Думаю, с каждым матчем команда будет добавлять и радовать нас хорошей игрой.

- Вернулся Артем Кравец, означает ли это, что конкуренция в линии атаки будет увеличиваться?

- Артем - динамовец. Когда я ему предложил вернуться, естественно, с согласия тренерского штаба, он с удовольствием это воспринял. Кто будет сильнее, тот будет играть. Конкуренция никогда не мешает. Тем более, у нас непонятно, когда Вербич, Шепелев, Миколенко восстановятся. Нет ни Бурды, ни Попова. Думаю, нашей сборной все они тоже не помогут. Надеюсь, что к следующему туру, 12-го числа они будут готовы.

- Сегодня Клейтон да Силва был на стадионе. Что можете сказать по этому поводу?

- Это желание тренерского штаба пригласить его на просмотр. Он свободный агент, и пройдет определенные тестирования. Медосмотр, насколько я знаю, он уже прошел. Поработает с Мистером в тренировочном процессе, и главный тренер будет решать, оставлять ли его.

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В статье: Игорь Суркис Олимпик (Донецк) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (5)
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v.grischuk (Винница)
21.08.2020 в 23:11
Прибавили в составе из свободных агентов! Где ваш Каргбо, которого "преданные" защищали?
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.08.2020 в 22:23
Це ми скоро побачимо самі, без думок Суркіса.
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0
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
21.08.2020 в 21:30
щось я б не був настільки оптимістично налаштованим (особливо якщо про ЛЧ казати) багато писати (аргументів чому ні) але наведу просто один КРАСНОМОВНИЙ аргумент (коли суркіс теж так радів, мов вже ЛЧ виграв), тож сезон 2009-2010 УПЛ, замість сьоміна (який пішов з ДК у локомотив москва) прийшов газзаєв (з цска, один москаль змінив іншого, нічо так рокіровочка аукнулася, що й згадувати неприємно), стартувало ДК газзаєва (з Ярмоленком і Шевченком) з 6 перемог поспіль! (були розгромні виноси Таврії 6:0! (це при тому що Таврія претендувала на ЛЄ і зайняла 6 місце і виграла Кубок України у Металурга Д) і Чорноморця 5:0), Олег Гусєв, Артем Мілевський, Андрії Шевченко і Ярмоленко були на верху списку бомбардирів УПЛ+ Динамо стартувало у групі ЛЧ (Інтер, Барселона, рубін) з домашньої перемоги над рубіном бердиєва 3:1 здавалося все прекрасно (про сьоміна й чемпіонство 2008 вже не згадували), усі раділи, як ДК усіх обігрує...
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
21.08.2020 в 21:44
а закінчився той ПРЕКРАСНИЙ сезон з тим їбучим вусатим чмом (газзаєв!) (яке потім у 2013 ПРОСУВАТИМЕ У НАС В УКРАЇНІ ІДЕЮ ТАК ЗВАНОГО ОБ'ЄДНАНОГО ЧЕМПІОНАТУ з російським), так закінчилася казка суркіса тим, що ДК просрало євроосінь (єдина світла пляма - це виїздна нічия 2:2 з Інтером на Сан Сіро), зайнявши 4 місце у групі (навіть не зуміли обійти рубін за 3 місце у ЛЄ), Кубок України просрали (у 1/4 беславно вилетіли від Шахтаря) і 2 ПОЧЕСНЕ місце в УПЛ на додачу до усього... ГОЛОВНЕ, що газзаєва навіть після такого ПРИГОЛОМШЛИВОГО ТРІУМФУ (ТРЕБЛ) суркіс залишив у курма на наступний сезон (який газзаєв з задоволенням теж провалив до зими, бо взимку 2011 його витурили (заступив в.о. гол. тренера - Олег Лужний (нервів не вистачило схоже навіть і в суркіса)... отак от, хто в "РОЖЕВИХ ОКУЛЯРАХ" щодо луческу у ДК не обнадіюйте себе марно...
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
21.08.2020 в 21:11
Суркис не смеши народ
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+3
-6


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