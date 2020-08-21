  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу: Я могу менять кого угодно и когда хочу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Я могу менять кого угодно и когда хочу

Премьер-лига
(5 голосов)

Наставник киевлян подвел итог матча с Олимпиком

Луческу: Я могу менять кого угодно и когда хочу
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу совей команды в матче первого тура УПЛ с "Олимпиком" (4:1):

"Хорошая игра. Мы доминировали, хотя играли сегодня без 8 ключевых игроков: двое с Covid-19, еще шестеро не успели восстановиться после повреждений. Счет по игре. Скажу больше, мы могли выиграть еще с большим преимуществом.

Замена Цитаишвили в перерыве? У меня есть целых 5 замен. Это дает дополнительные возможности для маневра. Я могу менять кого угодно и когда хочу. Это лишь первая официальная игра. Я хочу посмотреть как можно больше игроков. В товарищеских матчах интенсивность не та. Нам нужно определяться поскорее с основным составом.

Я поздравляю своих футболистов. Они очень хорошо тренировались на протяжении последней недели и добились заслуженного результата", - сказал Луческу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Олимпик (Донецк) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Олимпик

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
21.08.2020 в 22:30
В предвкушении классной интриги в борьбе за чемпионство! Удачи Динамо и Луческу, и не обращать внимания на идиотов!
Ответить
+3
-2
avatar
genpet (Николаев)
21.08.2020 в 22:19
А замены явно усилили игру Динамо. Главное они были не на 90 мин как у Лесика
Ответить
+7
0
Лекарь (село Дарница)
21.08.2020 в 22:18
В статье явно неправильный посыл от высказывания выносится.
Ответить
+1
0
avatar
v.grischuk (Винница)
21.08.2020 в 22:11
А дедка что тренер, раз может менять?)
Ответить
0
-6
Korner 03 (Киев)
21.08.2020 в 21:45
С почином ! Так держать !
Ответить
+9
-1
alex69 (Париж)
21.08.2020 в 22:15
Согласен, стартонули, теперь темп не сбавлять! Я вообще считаю Луческу называть МАЭСТРО, Мистером он был у кротов.
Ответить
+2
-2
avatar
v.grischuk (Винница)
21.08.2020 в 22:44
ДЕДЭКСТРО
0
-2
oleg.m.3972 (Харьков)
21.08.2020 в 21:39
В Динамо Ковид ? А почему об этом говорит только Луческу ?
Ответить
+2
-3
avatar
Полiccя (Житомир)
21.08.2020 в 21:47
хм... может кому то почаще надо новости читать ?
Ответить
+6
-1
alex69 (Париж)
21.08.2020 в 22:12
Да усбагойся, ща под вирус любые сопли подходят )))
Ответить
+1
-3
batkomaxno555 (Никополь)
21.08.2020 в 21:31
все правельно!
Ответить
+1
-3
avatar
ascent (Луксор)
21.08.2020 в 21:36
Т.е. непраВильно
Ответить
+5
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...