Луческу: Я могу менять кого угодно и когда хочу

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу совей команды в матче первого тура УПЛ с "Олимпиком" (4:1):

"Хорошая игра. Мы доминировали, хотя играли сегодня без 8 ключевых игроков: двое с Covid-19, еще шестеро не успели восстановиться после повреждений. Счет по игре. Скажу больше, мы могли выиграть еще с большим преимуществом.

Замена Цитаишвили в перерыве? У меня есть целых 5 замен. Это дает дополнительные возможности для маневра. Я могу менять кого угодно и когда хочу. Это лишь первая официальная игра. Я хочу посмотреть как можно больше игроков. В товарищеских матчах интенсивность не та. Нам нужно определяться поскорее с основным составом.

Я поздравляю своих футболистов. Они очень хорошо тренировались на протяжении последней недели и добились заслуженного результата", - сказал Луческу.