Климовский: Третий гол нас надломил, а четвертый - добил

Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский прокомментировал поражение его команды в поединке 1-го тура УПЛ с "Динамо" (1:4).

"Очень много пропускаем. Уже на 5-й минуте нам забивают гол, затем сразу второй… После того как мы сократили разрыв в счете, игра преобразилась. Мы начали контролировать мяч, создавать моменты…

В перерыве мы с ребятами разобрали ситуации, где мы действовали неправильно и вторую половину встречи тоже начали неплохо, но третий гол, увы, нас надломил. Мы опустили руки. А четвертое взятие ворот от соперника нас добило. У нас есть травмированные ребята. Сегодня не мог помочь нам капитан команды.

Трехнедельный перерыв в чемпионате, который предстоит, безусловно, пойдет нам на пользу. Мы ждем приезда нескольких футболистов, которые должны нас усилить. В основном это иностранцы. Вингер, нападающий, опорный полузащитник. Надо добавлять, чтобы быть более конкурентоспособными", - сказал Климовский.