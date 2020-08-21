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Каштру: Команда не перегружена играми. Не вижу надобности проводить большую ротацию

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник горняков дал оценку матчу с Колосом

Каштру: Команда не перегружена играми. Не вижу надобности проводить большую ротацию
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в послематчевом флэш-интервью на ТК "Футбол" прокомментировал победу своей команды в матче первого тура УПЛ против "Колоса" (3:1).

- Игра с "Колосом", а через несколько дней матч с "Динамо". Отдыха практически нет. Понятно, что после насыщенного сезона есть психологическая усталость, нет времени восстановиться.

Все находятся в одинаковой ситуации. Мы не совсем в преимуществе, ведь совсем недавно закончился наш сезон. Но сейчас не нужно искать отговорки. Необходимо смотреть вперед, нужно играть. Мы должны подходить к этому сезону с такими же амбициями, как и всегда - побеждать, побеждать и побеждать. Также мы должны зарабатывать титулы. Будем много работать, чтобы это произошло!

- Вы практически не провели ротацию по сравнению с матчем Лиги Европы. Успеет ли восстановиться команда к матчу с Динамо в Суперкубке?

- Команда не перегружена играми. У нас было 4 дня, чтобы восстановиться к этому матчу. Сейчас будет еще 4 дня до игры с Динамо. Затем ребята, которые не поедут в сборные, отдохнут немного. Поэтому не вижу надобности проводить большую ротацию.

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Луиш Каштру
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
21.08.2020 в 23:04
как только вышли Коно и Коваленко игра пошла на спад --это тормоз ШД отдайте их в аренду пусть учаться
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