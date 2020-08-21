Цыганков вошел в 10-ку лучших бомбардиров Динамо за времена независимости

Вингер "Динамо" Виктор Цыганков, который отметился голом в ворота "Олимпика" (4:1) в стартовом матче УПЛ , вошел в десятку лучших бомбардиров команды за времена независимости Украины.

Этот гол стал 60-м для Виктора в составе киевской команды.

49 голов Цыганков забил в УПЛ, 8 – в еврокубьках, и еще 3 - в Кубке Украины.

1. Сергей Ребров - 163

2. Максим Шацких - 142

3. Андрей Ярмоленко - 137

4. Андрей Шевченко - 124

5. Олег Гусев - 96

6. Артем Милевский - 86

7. Виктор Леоненко - 79

8. Диого Ринкон - 70

9. Валентин Белькевич - 69

10. Виктор Цыганков - 60