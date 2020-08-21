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Цыганков вошел в 10-ку лучших бомбардиров Динамо за времена независимости
Виктор забил уже 60 голов
Вингер "Динамо" Виктор Цыганков, который отметился голом в ворота
Этот гол стал 60-м для Виктора в составе киевской команды.
49 голов Цыганков забил в УПЛ, 8 – в еврокубьках, и еще 3 - в Кубке Украины.
1. Сергей Ребров - 163
2. Максим Шацких - 142
3. Андрей Ярмоленко - 137
4. Андрей Шевченко - 124
5. Олег Гусев - 96
6. Артем Милевский - 86
7. Виктор Леоненко - 79
8. Диого Ринкон - 70
9. Валентин Белькевич - 69
10. Виктор Цыганков - 60