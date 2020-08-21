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Десна представила форму на новый сезон. ФОТО, ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

В традиционных цветах и без излишеств

Десна представила форму на новый сезон. ФОТО, ВИДЕО
Новина українською

"Десна" презентовала новую форму на грядущий сезон.

Техническим спонсором клуба осталась компания Nike, ну а расцветка комплектов выполнена в традиционных для клуба цветах.

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В статье: Десна (Чернигов)
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Источник:
ФК Десна

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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
21.08.2020 в 23:17
Как-то слишком просто. Можно же было выбрать шаблон формы поинтереснее. а здесь вообще ничего нет. как-то не совсем празднично как для дебюта в лиге европы(
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Весела Дача (Кривий Ріг)
21.08.2020 в 23:09
cpaний шаблон
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simargl (Чернигов)
21.08.2020 в 23:03
Похоже купили на распродаже. Печалька. Вчера ДК критиковали за дизайн от NB)))... Тут и критиковать нечего , дизайна просто нет.
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