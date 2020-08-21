Премьер-лига
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Десна представила форму на новый сезон. ФОТО, ВИДЕО
В традиционных цветах и без излишеств
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Техническим спонсором клуба осталась компания Nike, ну а расцветка комплектов выполнена в традиционных для клуба цветах.
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Источник:ФК Десна
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
21.08.2020 в 23:17
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Весела Дача (Кривий Ріг)
21.08.2020 в 23:09
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simargl (Чернигов)
21.08.2020 в 23:03
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