Десна продлила контракты с Имерековым и Беличем

" Десна " продлила контракты с двумя игроками – центрбеком Максимом Имерековым и хавбеком Евгением Беличем.

Условия новых соглашений черниговский клуб не сообщает.

Напомним, что 29-летний Имереков пришел в "Десну" в сентябре 2018 года и с тех пор сыграл за команду 49 матчей (2 гола и 1 ассист).

19 летний Белич является воспитанником "Десны", преимущественно играет за молодежку команды, за основной состав на данный момент провел 1 матч в УПЛ.