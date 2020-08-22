  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Десна продлила контракты с Имерековым и Беличем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна продлила контракты с Имерековым и Беличем

Премьер-лига
(2 голосов)

Сплав опыта и молодости

Десна продлила контракты с Имерековым и Беличем
Новина українською

"Десна" продлила контракты с двумя игроками – центрбеком Максимом Имерековым и хавбеком Евгением Беличем.

Условия новых соглашений черниговский клуб не сообщает.

Напомним, что 29-летний Имереков пришел в "Десну" в сентябре 2018 года и с тех пор сыграл за команду 49 матчей (2 гола и 1 ассист).

19 летний Белич является воспитанником "Десны", преимущественно играет за молодежку команды, за основной состав на данный момент провел 1 матч в УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Максим Имереков Евгений Белич
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...