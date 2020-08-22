Премьер-лига
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Десна продлила контракты с Имерековым и Беличем
Сплав опыта и молодости
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Условия новых соглашений черниговский клуб не сообщает.
Напомним, что 29-летний Имереков пришел в "Десну" в сентябре 2018 года и с тех пор сыграл за команду 49 матчей (2 гола и 1 ассист).
19 летний Белич является воспитанником "Десны", преимущественно играет за молодежку команды, за основной состав на данный момент провел 1 матч в УПЛ.
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Источник:Телеграм-канал Десны
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