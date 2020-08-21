Наполи интересуется Николаем Матвиенко - источник

Наполи рассматривает варианты с подписанием перед новым сезоном центрального защитника.

Как сообщает итальянский инсайдер Альфредо Педулла, неаполитанский клуб летом может расстаться с двумя центральными защитниками – Кулибали активно сватают в Манчестер Сити, а Аллана – в Эвертон.

При этом Наполи изначально планировал подписать Габриэля из Лилля, однако тот склоняется к переходу в лондонский Арсенал.

Теперь же, по информации источника, неаполитанцы обратили внимание на защитника Шахтера Николая Матвиенко и уже сделали горнякам запрос по игроку.

Наполи привлекает то, что украинец может сыграть не только на позиции центрального защитника, но и на левом фланге обороны, однако в минусах является цена (Шахтер просит не менее 10 млн евро) и отсутствие паспорта ЕС.

Также сообщается, что Матвиенко интересен Лидсу.

Напомним, что в прошлом сезоне СМИ активно сватали Матвиенко в лондонский Арсенал.