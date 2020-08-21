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Наполи интересуется Николаем Матвиенко - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Неаполитанцы ищут центребека

Наполи интересуется Николаем Матвиенко - источник
Новина українською

Наполи рассматривает варианты с подписанием перед новым сезоном центрального защитника.

Как сообщает итальянский инсайдер Альфредо Педулла, неаполитанский клуб летом может расстаться с двумя центральными защитниками – Кулибали активно сватают в Манчестер Сити, а Аллана – в Эвертон.

При этом Наполи изначально планировал подписать Габриэля из Лилля, однако тот склоняется к переходу в лондонский Арсенал.

Теперь же, по информации источника, неаполитанцы обратили внимание на защитника Шахтера Николая Матвиенко и уже сделали горнякам запрос по игроку.

Наполи привлекает то, что украинец может сыграть не только на позиции центрального защитника, но и на левом фланге обороны, однако в минусах является цена (Шахтер просит не менее 10 млн евро) и отсутствие паспорта ЕС.

Также сообщается, что Матвиенко интересен Лидсу.

Напомним, что в прошлом сезоне СМИ активно сватали Матвиенко в лондонский Арсенал.

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В статье: Шахтер (Донецк) Наполи (Неаполь) Николай Матвиенко
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Источник:
alfredopedulla.com

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Комментарии (2)
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adidas77 (Cумы)
22.08.2020 в 01:24
Ну если так заявляет - ИСТОЧНИК!!! Тогда инфа 100% !!!
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0
0
Лекарь (село Дарница)
22.08.2020 в 00:09
А как же Витя Коваленко?
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0
-2


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