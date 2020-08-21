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Наполи интересуется Николаем Матвиенко - источник
Неаполитанцы ищут центребека
Наполи рассматривает варианты с подписанием перед новым сезоном центрального защитника.
Как сообщает итальянский инсайдер Альфредо Педулла, неаполитанский клуб летом может расстаться с двумя центральными защитниками – Кулибали активно сватают в Манчестер Сити, а Аллана – в Эвертон.
При этом Наполи изначально планировал подписать Габриэля из Лилля, однако тот склоняется к переходу в лондонский Арсенал.
Теперь же, по информации источника, неаполитанцы обратили внимание на защитника
Наполи привлекает то, что украинец может сыграть не только на позиции центрального защитника, но и на левом фланге обороны, однако в минусах является цена (Шахтер просит не менее 10 млн евро) и отсутствие паспорта ЕС.
Также сообщается, что Матвиенко интересен Лидсу.
Напомним, что в прошлом сезоне СМИ активно сватали Матвиенко в лондонский Арсенал.