Хавбек Олимпика: Видно, что Динамо начало играть в совсем другой футбол

Полузащитник "Олимпика" Даниэль Романовский прокомментировал поражение от "Динамо" в первом туре УПЛ (1:4).

"Пропустили два быстрых мяча, что стало для нас шоком. Смогли вернуться в игру, забив красивый мяч. Поверили, что можем зацепиться за результат, сравнять счет.

Но во втором тайме, после того как "Динамо" забило, мы не смогли перестроиться. Хорошо, что после такой сложной игры будет пауза. Будет время все проанализировать и подготовиться к следующей игре лучше. Нам еще нужно сыграться.

"Динамо" понравилось. Видно, что они начали играть совсем в другой футбол с новым тренером. У них много сильных молодых футболистов, которые вернулись из аренды. Впечатления от соперника самые хорошие", – цитирует Романовского официальный сайт "Олимпика".