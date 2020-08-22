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Хавбек Олимпика: Видно, что Динамо начало играть в совсем другой футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Романовский отметил изменения в команде Мирчи Луческу

Хавбек Олимпика: Видно, что Динамо начало играть в совсем другой футбол
Новина українською

Полузащитник "Олимпика" Даниэль Романовский прокомментировал поражение от "Динамо" в первом туре УПЛ (1:4).

"Пропустили два быстрых мяча, что стало для нас шоком. Смогли вернуться в игру, забив красивый мяч. Поверили, что можем зацепиться за результат, сравнять счет.

Но во втором тайме, после того как "Динамо" забило, мы не смогли перестроиться. Хорошо, что после такой сложной игры будет пауза. Будет время все проанализировать и подготовиться к следующей игре лучше. Нам еще нужно сыграться.

"Динамо" понравилось. Видно, что они начали играть совсем в другой футбол с новым тренером. У них много сильных молодых футболистов, которые вернулись из аренды. Впечатления от соперника самые хорошие", – цитирует Романовского официальный сайт "Олимпика".

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Даниэль Романовский
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Комментарии (1)
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nabo29
22.08.2020 в 12:29
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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alex.belogubko (одесса)
22.08.2020 в 12:26
Гельзин забил на ОД ему нужен стадион ЧО --на кого он работает --кто его хозяин--отвали от ОДЕССЫ
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