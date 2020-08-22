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Львов подписал хорватского защитника
Макс Челич стал вторым летним новичком команды
ПФК "Львов" официально оформил второе соглашение текущего трансферного окна. Новым игроком "сине-золотых львов" стал хорватский защитник Макс Челиче.
Срок контракта с новобранцем три года. Ко "Львову" 24-летний хорват присоединился на правах свободного агента, сообщает пресс-служба клуба.
Макс Челиче - воспитанник школы загребского "Динамо". Последним клубом защитника был хорватский коллектив ХНК "Горица". В составе "Львова" Челиче выступать под шестым номером.
Ранее "Львов" подписал хавбека сборной Эстонии.
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Источник:ПФК Львов
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