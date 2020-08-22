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Львов подписал хорватского защитника

Премьер-лига
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Макс Челич стал вторым летним новичком команды

Львов подписал хорватского защитника
Новина українською

ПФК "Львов" официально оформил второе соглашение текущего трансферного окна. Новым игроком "сине-золотых львов" стал хорватский защитник Макс Челиче.

Срок контракта с новобранцем три года. Ко "Львову" 24-летний хорват присоединился на правах свободного агента, сообщает пресс-служба клуба.

Макс Челиче - воспитанник школы загребского "Динамо". Последним клубом защитника был хорватский коллектив ХНК "Горица". В составе "Львова" Челиче выступать под шестым номером.

Ранее "Львов" подписал хавбека сборной Эстонии.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
ПФК Львов
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